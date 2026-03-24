◆ファーム・リーグ 広島２―９ソフトバンク（２４日・由宇）

広島の小園海斗内野手が「３番・三塁」で出場し、一時同点に追い付くタイムリーを放った。０―１の６回２死一、三塁。育成右腕・藤原に対し、フルカウントからの７球目を左前に運んだ。ＷＢＣ後の実戦４戦目で初打点をマークした。

２０日のオープン戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）からチームに合流後、３戦１０打数１安打だった。ＷＢＣでは１次ラウンドの最終・チェコ戦（東京Ｄ）の１試合の出場にとどまっていた。この日は志願して２軍戦に出場。マツダでの全体練習後に映像をチェックした新井監督は「追い込まれながら、ちゃんとボールを見極めて、いいヒットを打ったと思います」と、うなずいた。

また、開幕２カード目の初戦・３１日のヤクルト戦（神宮）に登板予定の森下は、初回先頭の川村にソロを浴びたが、３回３安打１失点にまとめた。森下に続く４月１日の同カードに先発予定の２年目・岡本は、２番手で４回から３回１安打無失点。新井監督は「あとは自分の投げる日に備えてもらいたい」と求めた。