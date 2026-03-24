２２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナが出演。占い師のシウマさんが中川アナを占った。

「付き合う相手にだいたい浮気される」とシウマさんに言い当てられると思わず「きゃーーー」と絶叫した中川アナ。「結構壮絶な浮気現場と言うか…」と話し始めた。

「私が旅行から帰って来て、お土産を持って年上の彼の家に。一人暮らししてたので、初めて『じゃあサプライズでお土産渡そうかな』と思って行ったら『え？なんでいるの？』ってすごいビックリされて。『お土産持ってきた！』って言ったら『今、後輩が泊まりに来てるから駅まで送っていくわ』って」と追い返されてしまったという。

続けて「翌日、高校で（泊まりに来ていた）その後輩に会っちゃったから。『昨日泊まりに行ってたんですよね？』って言ったら『え？俺○○さんとすごい仲悪くて全然関わってないんだけど』って言われちゃって…」と告白。さらに「これ高２で経験したんですよ私！結構じゃないですか？」と話すと、共演の岡田紗佳も「本物の修羅場」と相槌を打った。

「２３歳も浮気されてる」とシウマさんが言うと「あった！」とこれも言い当てられ、驚いた表情を見せた。