失敗したH3ロケット8号機 製造段階で部品が高温多湿の状態に

去年、打ち上げに失敗したＨ３ロケット８号機についてです。ＪＡＸＡ＝宇宙航空研究開発機構は、製造段階で部品が高温多湿の環境に置かれたことが機体の不具合に影響していたとの考えを明らかにしました。

Ｈ３ロケット８号機は、去年１２月、搭載した日本版ＧＰＳ衛星「みちびき５号機」を予定の軌道に投入できず、打ち上げは失敗しました。

これまでの調査では衛星を載せる台座の接着部分に一部、剥離が生じていたことが分かっています。

「夏季休暇期間に空調が切られていた」

文部科学省などが開いたきょうの会議でＪＡＸＡは、トラブルのあった衛星の台座部分について「夏季休暇期間に台座を保管する建物の空調が切られ高温多湿の環境下で保管されていた」と説明しました。

部品の接着作業について、これまでのH3機体の多くは１月から４月に行われていましたが、８号機は高温多湿の８月～９月に行われてました。

湿度が高い状態で作業 1立方メートルあたりの絶対湿度が多かった

JAXAの製造記録によると、作業をした日の1㎥の空間に含まれる水蒸気の重さ（絶対湿度）は、これまでは２～１０グラム程度の日が多かったのに対し、８号機の作業を行った９月２０日は１５～２４グラム程度と多かったということです。

おととし打ち上げが成功した２号機も、作業は同じ９月に行われ、当時の絶対湿度は最大２０グラムに達していたとみられていますが、搭載していた衛星が２号機が2.6トンだったのに対し、８号機は4.8トンでした。2号機に搭載していた衛星が軽かったため、支障が出なかったとみられています。

空気中の水分を吸収で、接着強度が約２５％低下した JAXA分析

ＪＡＸＡが試験を行った結果、空気中の水分を吸収することで接着部分の強度がおよそ２５％低下することが確認されました。

打ち上げでは、衛星のカバーを切り離した衝撃で剥離が大きくなり、台座部分が壊れてしまった可能性が考えられるということです。

ＪＡＸＡは今後、すでに製造が完了している機体などについても接着方法を変更するなどの対策をとり、一日も早い打ち上げ再開に向けて原因究明を進めるとしています。

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