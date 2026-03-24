豚こま150gでごちそう！手も汚れない『煮込みハンバーグ』がお祝いに使える

入学や卒業などのお祝いごはんに、ちょっとごちそう感のある一皿を。でも、できれば手軽に作りたい。そんなときにぴったりなのが、豚こまで作る煮込みハンバーグ風です。

ひき肉ではなく豚こまを使うことで、かみごたえが増して肉のうまみもしっかり。牛乳を加えたまろやかなソースをたっぷりからめれば、まるでお店の味みたい。フォークで混ぜて成形するだけなので、手が汚れにくいのもうれしいところです。

『豚こまの煮込みハンバーグ風』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……300g

しめじ……1パック（約100g）

〈A〉

小麦粉……大さじ2

塩……小さじ1/2

〈B〉

牛乳……1/2カップ

トマトケチャップ……大さじ4

中濃ソース……大さじ2

サラダ油……大さじ1

好みでパセリ……適宜

作り方

（1）豚肉を成形する

豚肉は大きければちぎり、パックに戻し入れて（パックがない場合は、ラップでもOK）〈A〉を加え、フォークでよく混ぜる。ざっくり2等分に分けてラップをかぶせ、パックに強めに押しつけながら8×11cmほどの四角形に成形する。しめじは石づきを取り除き、小房に分ける。〈B〉は混ぜる。

（2）焼く

（1）の肉だねをへらなどで取り出してフライパンに並べ、まわりにしめじを入れてサラダ油を回しかける。中火にかけ、そのまま4〜5分焼き、肉だねの上下を返す。

（3）調味料をからめる

余分な脂を拭いて〈B〉を加え、煮立ったらふたをして4〜5分煮る。ふたを取り、スプーンで煮汁をかけてからめる。器に盛り、好みでパセリをちぎって散らす。



こぼれネタですが……。豚こまの大容量パックを購入したときは、豚こまに〈A〉を混ぜて成形し、冷凍ストックしておくと便利そう！

手軽に作れるのに、ごちそう感はしっかり。お祝いの日の食卓にもぴったりの一皿です♪

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）