3児の母・近藤千尋「冷凍の枝豆が役に立つ」手作りおかず公開「活用の仕方が上手い」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】モデルの近藤千尋が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷凍えだまめを使った手料理を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「活用の仕方が上手い」冷凍枝豆使ったボリューム感のある1品
近藤は「鶏ひき肉、厚揚げ豆腐、お茄子」「冷凍の枝豆が役に立つ、、！」と記し、手料理の写真を投稿。味の染みた茄子と厚揚げ豆腐の上に鶏ひき肉が散りばめられ、色鮮やかな枝豆が彩りを添えるボリューム感のある1品を披露し、「もう冷蔵庫がすっからかんだ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「活用の仕方が上手い」「ボリューミーで美味しそう」「とっても参考になる」「親近感湧く」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「活用の仕方が上手い」冷凍枝豆使ったボリューム感のある1品
◆近藤千尋、冷凍枝豆使った手料理披露
近藤は「鶏ひき肉、厚揚げ豆腐、お茄子」「冷凍の枝豆が役に立つ、、！」と記し、手料理の写真を投稿。味の染みた茄子と厚揚げ豆腐の上に鶏ひき肉が散りばめられ、色鮮やかな枝豆が彩りを添えるボリューム感のある1品を披露し、「もう冷蔵庫がすっからかんだ」とつづっている。
◆近藤千尋の投稿に「活用の仕方が上手い」の声
この投稿に、ファンからは「活用の仕方が上手い」「ボリューミーで美味しそう」「とっても参考になる」「親近感湧く」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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