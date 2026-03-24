２４日の東京株式市場は中東有事への懸念がやや和らいだことで、リスクオフの巻き戻しが入り、日経平均株価は３日ぶりに大きく切り返す展開となった。ただ、朝方にこの日の高値をつけ、その後は伸び悩んだ。



大引けの日経平均株価は前営業日比７３６円７９銭高の５万２２５２円２８銭と大幅反発。プライム市場の売買高概算は２２億４２万株、売買代金概算は６兆７５６７億円。値上がり銘柄数は１５１１、対して値下がり銘柄数は６０、変わらずは１５銘柄だった。



きょうの東京市場は突っ込み警戒感からの買い戻しや押し目買いで日経平均はリバウンドに転じた。トランプ米大統領が自身のＳＮＳでイランの発電所への軍事攻撃を５日間延期すると発表したことで、前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック指数ともに高くなり、これを好感する形で先物主導の上昇圧力が顕在化した。ただ、米国とイランの間にはなお溝があるほか、この日は取引時間中に原油先物価格が再上昇に転じたことが、逆風材料となり急速に上げ幅を縮小する場面があった。ただ、週末に権利付き最終売買日を控え、配当権利取りの動きなどが下値を支える格好に。業種別では３３業種中、３２業種が上昇、値上がり銘柄数は９５％強と文字通りの全面高だが、売買代金上位の主力銘柄に安いものが目立つ。全体売買代金も６兆円台にとどまった。



個別では、フジクラ＜5803＞が活況高、住友電気工業＜5802＞も買いが優勢。ＪＸ金属＜5016＞、三井金属＜5706＞が上値指向となり、東京エレクトロン＜8035＞も高い。ＩＮＰＥＸ＜1605＞が高く、三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクも堅調。ジェイ・エス・ビー＜3480＞、日本板硝子＜5202＞、宮越ホールディングス＜6620＞、東京海上ホールディングス＜8766＞がストップ高人気、サムコ＜6387＞、サンウェルズ＜9229＞も値を飛ばした。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ＜4180＞、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ＜3415＞も上昇した。



半面、群を抜く１兆円の売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞は軟調。アドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞も冴えない。任天堂＜7974＞が大きく売られた。川崎重工業＜7012＞も安い。三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞が値を下げ、東洋エンジニアリング＜6330＞は値下がり率トップに売り込まれた。アイネス＜9742＞も急落。日本製鋼所＜5631＞の下げも目立つ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト