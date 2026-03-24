賞金が「破格」の8試合

PGAツアーには、レギュラー大会に比べてはるかに高額の賞金が設定されたシグネチャー・イベントが年間8試合ある。いずれも賞金総額は2000万ドル（約32億円）と破格である。

【写真】まるで仲よし兄弟…キャディに大感謝のアクシャイ・バティア

そして、8つのシグネチャー・イベントの中で、タイガー・ウッズが大会ホストを務めるザ・ジェネシス招待とアーノルド・パーマーの名が冠されているアーノルド・パーマー招待、ジャック・ニクラスの大会であるメモリアル・トーナメントというレジェンドゆかりの3大会は、賞金総額は2000万ドルのままだが、優勝賞金は一層高く設定されている。

他の5つのシグネチャー・イベントの優勝賞金が360万ドル（約5億7000万円）であるのに対し、レジェンドゆかりの3大会は400万ドル（約6億3000万円）と超破格。その分、優勝争いに絡んだ選手が感じるプレッシャーは、想像を超えるほど多大に違いない。

ザ・プレーヤーズ選手権2日目（3月13日）、キャメロン・ヤングとキャディのカイル・スタービンスキー

フロリダ州オーランドのベイヒル・クラブ＆ロッヂで開催された今年のアーノルド・パーマー招待（3月5〜8日）は、初日から3日目まで首位を快走していた32歳の米国人選手、ダニエル・バーガーが5年ぶりの復活優勝を完全優勝で飾るだろうと予想されていた。

思い出せ、あのときのことを

最終日を迎えたとき、バーガーは通算13アンダーで単独首位。2位には、やはり米国出身の24歳、アクシャイ・バティアが付けており、2人の差は、わずか1打。バティアが逆転する可能性は、もちろんあった。

しかし、堅実なゴルフを続けていたバーガーが前半でスコアを2つ伸ばしたのに対し、バティアは逆にスコアを2つ落とし、2人の差は5打へ広がった。

もはやバーガーの独走態勢になりそうだったそのとき、バティアのバッグを担いでいた相棒キャディのジョー・グレイナーは、落胆気味になりつつあったバティアに「ペブルビーチのときのことを思い出せ」と声をかけたそうだ。

今年2月にカリフォルニア州の名門コース、ペブルビーチで開催されたシグネチャー・イベントのAT&Tペブルビーチ・プロアマ。バティアは最終日を単独首位で迎え、一時は2位に5打差を付けてリードしていた。しかし、重いプレッシャーに押しつぶされ、最終的には6位タイに甘んじた。

「ペブルビーチで5打リードしたあのとき、キミのメンタル面がどれほど厳しいものだったかを思い出してごらん。今、ダニエル・バーガーは、あのときのキミと同じものを感じているはずだ」

「まだまだチャンスがある」と思えた

そう言われたバティアは、「そうか。そうだよね」と気づかされ、「まだまだ何が起こるかわからない。たとえ5打リードされていても、まだまだ自分たちにもチャンスがある」と思うことができたそうだ。

そんなふうに気持ちを切り替えた途端、バティアのゴルフは勢いを取り戻し、10番から13番まで4連続バーディーを獲得。パー5の16番では池越えの第2打をピンそばに付けてイーグルを奪い、バーガーに1打差まで迫った。

バティアの猛チャージに動揺したバーガーが17番で3パットのボギーを喫したことで、ついに2人は首位に並び、サドンデス・プレーオフへ突入。失速気味だったバーガーがパーパットを外した一方で、バティアはきっちり2パットのパーで収め、レジェンド大会を制して優勝賞金400万ドルを手に入れた。

あのキャディの一言が無かったら、バティアの勝利はなかったかもしれないと思う。

「グッド・ゴルフ」につながるもの

A・パーマー招待の翌週にTPCソーグラス（フロリダ州ポンテべドラビーチ）で開催されたザ・プレーヤーズ選手権（3月12〜15日）は、PGAツアーが誇るフラッグシップ大会である。賞金は年間8つのシグネチャー・イベントよりもさらに高額で、賞金総額2500万ドル、優勝賞金450万ドルと、まさに夢のような金額だった。

最終日。早々に崩れ始めた最終組の2人と入れ替わるように、優勝争いは31歳の英国人選手、マシュー・フィッツパトリックと28歳の米国人選手、キャメロン・ヤングの競い合いになった。

序盤からバーディーを重ねたフィッツパトリックがやや先を行く展開を目にして、ヤングが焦燥感を覚え始めていたことを、ヤングの相棒キャディのカイル・スタービンスキーは、すかさず見抜いていた。

ヤングとスタービンスキーは、ゴルフの名門ウェイクフォレスト大学ゴルフ部のチームメイトで、旧知の仲。ヤングのメンタルコーチが「キミの相棒キャディに最適な人物はカイル・スタービンスキーだ」と勧め、2人は昨年からタッグを組み始めた。

そして、日ごろからスタービンスキーは、プレー中のヤングの心の状態を何より気にかけていた。この日もヤングの苛立ちや怒りを感じ取って、呟くように、こう言ったそうだ。

「ハッピー・ゴルフがグッド・ゴルフにつながるんだ」

気持ちを切り替えて1打差勝利

相棒キャディのつぶやきを耳にして、ハッとさせられたヤングは、焦り気味だった自分の心を見つめ直し、自身のプレー姿勢を改めて後半に臨んだ。

「足元を見つめ、自分の現在地にフォーカスしようと思った。気負いも気後れもせず、目の前の一打一打に集中し、今の自分に正直にプレーしようと思った」

気持ちを切り替えたことが、10番、13番のバーディーにつながった。そして、浮き島グリーンで知られるシグネチャーホールの17番（パー3）では、ピン3メートルに付けて、さらなるバーディー獲得。

最終ホールの18番は、ホール全体が右から左へカーブしているドッグレッグ。右には林、左には池が広がっており、フェアウエイを捉えることがきわめて難しい。だが、ヤングは、そんなことをモノともしない様子で375ヤードのビッグドライブを放ち、大観衆を沸かせた。

一方、フィッツパトリックのティショットは右の林方向へ飛び出し、第2打は木々の下から転がし出して、なんとかグリーン手前まで運んだが、パーセーブはできず。しっかりパーで収めたヤングが1打差で勝利して、超・超・破格の450万ドル（約7億2000万円）を獲得した。

通算2勝目となったヤングのこの優勝も、相棒キャディの一言が無かったら、達成されていなかったかもしれないと思う。

名コンビ「ウッズとラカバ」の場合

そんなふうに、今季のPGAツアーでは、相棒キャディによる気の利いた助言がボスである選手をビッグな勝利に導いた出来事が2週連続で起こり、キャディの重要性をあらためて痛感させられた。

強い信頼関係が築かれているからこそ、キャディは選手に大詰めの場面でアドバイスを送ることができ、選手もそれを素直に聞き入れたということなのだろう。

選手とキャディの信頼関係と言えば、タイガー・ウッズの長年の相棒だったジョー・ラカバが明かした、こんな逸話が思い出される。

ウッズのバッグを担ぐことが決まり、初めてウッズからディナーに誘われたラカバは「5時半にレストランで会おうと言われて、ピッタリ5時半に行った」そうだ。

「タイガーは、すでに着席して先にステーキを注文し、先に出されていたサラダを1人で食べていた。私も慌てて座り、同じものを注文し、サラダが運ばれてきたときには、タイガーはステーキを食べ終わり、『じゃあ』と言って帰ってしまった」

ウッズが戦線離脱しても尽くしたラカバ

その間、ウッズはただの一度も目を合わせてくれなかったそうで、ラカバは「あの日のことは決して忘れない。あのとき私は、タイガーが5時半と言ったら私は最低でも5時15分に行くべきだと肝に銘じた」。

そういう出来事や経験を経て、選手とキャディはお互いを理解し、信頼し合うようになるということなのだろう。

その後、ラカバは、ウッズが度重なる腰の手術により長期で戦線離脱したときも、薬の影響下で車を運転して逮捕されたときも、交通事故を起こして重傷を負って再び長期で戦線離脱したときも、ずっとウッズに尽くし続けてきた。

そんなラカバだったからこそ、フル出場が叶わなくなったウッズは、プロキャディとしてのラカバの将来を案じ、ラカバを別の選手の相棒キャディにすべく、パトリック・カントレーの元へ送り出した。

以後、ウッズとラカバの名コンビは見られなくなってしまった。だが、バティアやヤングが相棒キャディの助言によってビッグタイトルを得たことは、新たな名コンビの誕生と言えそうである。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部