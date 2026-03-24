元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の愛華みれ（61）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。がんとの闘いについて語った。

43歳だった2008年の舞台中に悪性リンパ腫が発覚したと振られ、「びっくりしました」と愛華。

「舞台中だったんですけれど、首のところにゴルフボールくらいの大きさの」腫れが出たと言い、「ネックレスを、ギュッとするのをはめていて、それを取ったら急に出てきたんですけれど。出てくれたおかげで見つかりました」と振り返った。

医者嫌いだったが姉に説得され病院へ。そこで紹介されたがん専門病院で「告知された時には血液のがんということで。悪性リンパ腫で。ステージ3ぐらいになっていて」と続けた。「実際に行った時には慌てましたけど、もうじゃあ降板して、ちゃんと治しましょうと」決意したという。

治療は抗がん剤投与を6セット、放射線治療を29回受けたという。血管が細いため、抗がん剤治療をするたび「血管が、ダンプカーがここを通ったんじゃないかっていうぐらいの、ズターっていうのがきたり、アイスピックで何回も誰かがここを刺しているような、衝撃の痛さがあって」「1分がこんなに長いのかっていうくらい」の激痛があったとし「ちょっとつらかったですね、その時は」と語った。

それでも前向きに治療を続け「食べる物も私は絶対おいしいものを食べて、自分からエネルギー出そうと思って。頑張りました」と通常はゼリーやプリンといった食が多いというが、自身は「これは勝たねばと思ってかつ丼を予約してさあ食べましょうって頂いて。頑張りました」と笑顔を見せた。

また抗がん剤投与を通院で受けるようになると、スポーツマッサージを呼ぶようになったという。一人で治療を受けていると「私なんか生きていてもしようがない」と落ち込むこともあり、「このままいくと私何か怖いことになりそう」と宝塚時代からケアをしてもらっていたというマッサージ師に相談したところ、来てもらうことになったとした。

するとその人物から「月を見てごらんなさい」と下を向かずに上を向くように言われ、「元気が急にむくむくと出てきて」と再び力が湧いてきたという。さらに主治医に「次の舞台はダメでしょうか」と相談すると、「僕次のチケットゲットしましたよ」と励まされ、「そこからその舞台に立つためにはこんなことをしている場合じゃないって元気になってきました」と闘病を乗り越えることができたと声を弾ませた。

司会の黒柳徹子が「その方が、そのマッサージの方が現在のご主人？凄いうまくいったねえ」と明かすと、「そうですね。弱気になるもんです」と愛華。「今となってはね、“ちょっとエネルギーどこかで捨ててきて”って頼まれるぐらい強いらしいんですけど、何かその時にやっぱりしおらしくなったので、もらっていただきました」と笑顔で話した。

現在の体調については「おかげさまでもう普通に」と言い切った。