柏MF島野怜、C大阪FW金本毅騎、川崎F・DF林駿佑がJ1デビュー! 千葉では“新高3”トリオが同時メンバー入り:J1百年構想L第7〜8節ルーキー出場リスト
18日から22日にかけて行われたJ1百年構想リーグ第7〜8節では明治大出身の柏レイソルMF島野怜、阪南大出身のFW金本毅騎、アカデミー出身の川崎フロンターレDF林駿佑のルーキー3選手がJ1デビューを果たした。
また一浪で慶應義塾大に入学し、23歳で横浜F・マリノスに新卒加入したMF田中雄大が初のベンチ入り。アビスパ福岡では福岡大在学中の特別指定選手DF坂井悠飛も初めてベンチ入りした。
ジェフユナイテッド千葉ではU-18所属のDF齋藤隼士とFW伊藤暖がベンチ入り。いずれも出場機会はなかったが、千葉ではこれまで全試合出場を続けているMF姫野誠とともに新高校3年生世代が3人同時のメンバー入りを果たし、存在感を増している。
J1ルーキー出場リストは以下の通り。
▼J1百年構想リーグEAST第7節
3/18 水戸ホーリーホック 1-0 横浜F・マリノス
FW五木田季晋(21、日本大在学中→水戸/特別指定) ▲17
DF関富貫太(20、桐蔭横浜大→横浜FM) ▽86
MF田中雄大(23、慶應義塾大→横浜FM) SUB
3/18 ジェフユナイテッド千葉 1-2 FC東京
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) ▽45
DF齋藤隼士(17、千葉U-18→千葉/2種) SUB
MF姫野誠(17、千葉U-18→千葉/2種) ▲9
3/18 東京ヴェルディ 0-2 川崎フロンターレ
FW平尾勇人(21、日本大在学中→東京V/特別指定) ▲11
DF林駿佑(18、川崎F U-18→川崎F) SUB
3/18 浦和レッズ 1-1(PK2-4) 柏レイソル
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▲22
MF山之内佑成(22、東洋大→柏) ▲30 PK○
MF島野怜(22、明治大→柏) ▲30
3/18 FC町田ゼルビア 0-3 鹿島アントラーズ
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲26
▼J1百年構想リーグEAST第8節
3/22 東京ヴェルディ 0-0(PK4-2) FC東京
なし
3/22 鹿島アントラーズ 2-1 ジェフユナイテッド千葉
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲25
DF齋藤隼士(17、千葉U-18→千葉/2種) SUB
MF姫野誠(17、千葉U-18→千葉/2種) ▲11
FW伊藤暖(17、千葉U-18→千葉/2種) SUB
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) ▲11
3/22 川崎フロンターレ 0-5 横浜F・マリノス
DF林駿佑(18、川崎U-18→川崎F) ▽61
MF田中雄大(23、慶應義塾大→横浜FM) SUB
3/22 浦和レッズ 1-2 FC町田ゼルビア
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▽45
FW徳村楓大(18、神村学園高→町田) SUB
3/22 柏レイソル 3-0 水戸ホーリーホック
MF山之内佑成(22、東洋大→柏) ◎90
MF島野怜(22、明治大→柏) ▲45
FW五木田季晋(21、日本大在学中→水戸/特別指定) ▽45
▼J1百年構想リーグWEST第7節
3/18 セレッソ大阪 1-2 ファジアーノ岡山
FW金本毅騎(21、C大阪→阪南大) ▲6
MF小倉幸成(20、法政大→岡山/特別指定) ◎90
3/18 名古屋グランパス 2-1 サンフレッチェ広島
なし
3/18 ヴィッセル神戸 2-2(PK3-5) ガンバ大阪
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲45 1A
DF池谷銀姿郎(21、筑波大→G大阪) ▲1
MF山本天翔(18、G大阪ユース→G大阪) SUB
3/18 アビスパ福岡 1-1(PK4-5) 清水エスパルス
FW佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▽45
MF前田快(21、神奈川大在学中→福岡/特別指定) ▲45 PK○
MF大畑凜生(22、法政大→清水) ▲3
3/18 V・ファーレン長崎 1-2 京都サンガF.C.
MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ◎90 1A
▼J1百年構想リーグWEST第8節
3/21 ファジアーノ岡山 0-1 V・ファーレン長崎
MF小倉幸成(20、法政大→岡山/特別指定) ◎90
3/21 アビスパ福岡 2-2(PK14-13) ガンバ大阪
MF前田快(21、神奈川大在学中→福岡/特別指定) ▽83
DF坂井悠飛(21、福岡大在学中→福岡/特別指定) SUB
DF池谷銀姿郎(21、筑波大→G大阪) SUB
3/22 清水エスパルス 3-1 サンフレッチェ広島
MF大畑凜生(22、法政大→清水) ▲8
3/22 京都サンガF.C. 1-1(PK5-4) 名古屋グランパス
MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ◎90 PK○
3/22 セレッソ大阪 1-1(PK6-5) ヴィッセル神戸
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲45 PK×
また一浪で慶應義塾大に入学し、23歳で横浜F・マリノスに新卒加入したMF田中雄大が初のベンチ入り。アビスパ福岡では福岡大在学中の特別指定選手DF坂井悠飛も初めてベンチ入りした。
J1ルーキー出場リストは以下の通り。
▼J1百年構想リーグEAST第7節
3/18 水戸ホーリーホック 1-0 横浜F・マリノス
FW五木田季晋(21、日本大在学中→水戸/特別指定) ▲17
DF関富貫太(20、桐蔭横浜大→横浜FM) ▽86
MF田中雄大(23、慶應義塾大→横浜FM) SUB
3/18 ジェフユナイテッド千葉 1-2 FC東京
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) ▽45
DF齋藤隼士(17、千葉U-18→千葉/2種) SUB
MF姫野誠(17、千葉U-18→千葉/2種) ▲9
3/18 東京ヴェルディ 0-2 川崎フロンターレ
FW平尾勇人(21、日本大在学中→東京V/特別指定) ▲11
DF林駿佑(18、川崎F U-18→川崎F) SUB
3/18 浦和レッズ 1-1(PK2-4) 柏レイソル
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▲22
MF山之内佑成(22、東洋大→柏) ▲30 PK○
MF島野怜(22、明治大→柏) ▲30
3/18 FC町田ゼルビア 0-3 鹿島アントラーズ
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲26
▼J1百年構想リーグEAST第8節
3/22 東京ヴェルディ 0-0(PK4-2) FC東京
なし
3/22 鹿島アントラーズ 2-1 ジェフユナイテッド千葉
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲25
DF齋藤隼士(17、千葉U-18→千葉/2種) SUB
MF姫野誠(17、千葉U-18→千葉/2種) ▲11
FW伊藤暖(17、千葉U-18→千葉/2種) SUB
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) ▲11
3/22 川崎フロンターレ 0-5 横浜F・マリノス
DF林駿佑(18、川崎U-18→川崎F) ▽61
MF田中雄大(23、慶應義塾大→横浜FM) SUB
3/22 浦和レッズ 1-2 FC町田ゼルビア
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▽45
FW徳村楓大(18、神村学園高→町田) SUB
3/22 柏レイソル 3-0 水戸ホーリーホック
MF山之内佑成(22、東洋大→柏) ◎90
MF島野怜(22、明治大→柏) ▲45
FW五木田季晋(21、日本大在学中→水戸/特別指定) ▽45
▼J1百年構想リーグWEST第7節
3/18 セレッソ大阪 1-2 ファジアーノ岡山
FW金本毅騎(21、C大阪→阪南大) ▲6
MF小倉幸成(20、法政大→岡山/特別指定) ◎90
3/18 名古屋グランパス 2-1 サンフレッチェ広島
なし
3/18 ヴィッセル神戸 2-2(PK3-5) ガンバ大阪
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲45 1A
DF池谷銀姿郎(21、筑波大→G大阪) ▲1
MF山本天翔(18、G大阪ユース→G大阪) SUB
3/18 アビスパ福岡 1-1(PK4-5) 清水エスパルス
FW佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▽45
MF前田快(21、神奈川大在学中→福岡/特別指定) ▲45 PK○
MF大畑凜生(22、法政大→清水) ▲3
3/18 V・ファーレン長崎 1-2 京都サンガF.C.
MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ◎90 1A
▼J1百年構想リーグWEST第8節
3/21 ファジアーノ岡山 0-1 V・ファーレン長崎
MF小倉幸成(20、法政大→岡山/特別指定) ◎90
3/21 アビスパ福岡 2-2(PK14-13) ガンバ大阪
MF前田快(21、神奈川大在学中→福岡/特別指定) ▽83
DF坂井悠飛(21、福岡大在学中→福岡/特別指定) SUB
DF池谷銀姿郎(21、筑波大→G大阪) SUB
3/22 清水エスパルス 3-1 サンフレッチェ広島
MF大畑凜生(22、法政大→清水) ▲8
3/22 京都サンガF.C. 1-1(PK5-4) 名古屋グランパス
MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ◎90 PK○
3/22 セレッソ大阪 1-1(PK6-5) ヴィッセル神戸
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲45 PK×