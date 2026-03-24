ぎゅっと味がしみこむ白菜の良さを生かしたひき肉のおかず2選


【バリエ15品】和・洋・中、何にでも使える白菜のおかず

白菜はクセが少なく、他の食材のうまみや味をぎゅっと吸い込むのが良いところ。シンプルなのに箸が止まらなくなる、ひき肉と白菜のレシピを2つご紹介します！

■中華蒸し豆腐バーグ

豆腐のおかげでふわふわやさしい口当たり

豆腐のおかげでふわふわやさしい口当たり「中華蒸し豆腐バーグ」


【材料】(2人分)

・白菜 …1/4株(約500g)

・豚ひき肉 …200g

・もめん豆腐 …大1/2丁(約200g)

・長ねぎ(青い部分を含む) …1/2本

・ザーサイ(味つき) …20g

・おろししょうが …小さじ1強

・片栗粉　

・塩　

・ごま油

【作り方】

1. 豆腐は水けを拭き、白菜はざく切りにする。ねぎは斜め薄切りにし、青い部分はトッピング用にとっておく。ザーサイはせん切りにする。

2. ボウルにひき肉、豆腐、ねぎ、ザーサイ、しょうが、片栗粉大さじ2、塩小さじ1/2を入れ、よく練り混ぜる。2等分し、2cm厚さの円形に整える。

3. フライパンに白菜を入れ、ごま油大さじ1を加えてあえる。全体に広げて[2]をのせ、水1/2カップを加える。ふたをして中火にかけ、約14分蒸し焼きにする。器に盛り、トッピング用のねぎをのせる。

(1人分416kcal/塩分2.3g　レシピ考案／しらいのりこ)

■白菜はるさめ麻婆風

白菜とはるさめにしみたピリ辛味が〇

白菜とはるさめにしみたピリ辛味が〇「白菜はるさめ麻婆風」


【材料】(2人分)

・白菜 …1/8株

・豚ひき肉 …150g

・にんにくのみじん切り …1片分

・しょうがのみじん切り …1かけ分

・はるさめ …50g

・豆板醤 …小さじ1/2

・とりガラスープの素 …小さじ1

・ごま油　

・酒　

・砂糖　

・しょうゆ　

・みそ

【作り方】

1. 白菜は4cm長さに切り、さらに繊維に沿って1.5〜2cm幅に切る。はるさめは湯でさっと洗い、水気をきる。

2. フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、にんにく、しょうが、豆板醤を炒める。香りが立ったら、ひき肉を加えて色が変わるまで炒める。

3. 白菜、はるさめ、とりガラスープの素、水1カップ、酒大さじ1、砂糖、しょうゆ各小さじ2を加え、時々混ぜながら約8分煮る。仕上げにみそ小さじ2を溶き混ぜる。

(1人分373kcal/塩分2.7g　レシピ考案／牛尾理恵)

＊　＊　＊

肉汁がしみこんだ白菜がおいしい「豆腐バーグ」と、白菜とはるさめにうま辛味がしみこんだ炒め物。ぜひ温かいうちにお召し上がりください！

レシピ考案／しらいのりこ(ごはん同盟)、牛尾理恵　撮影／難波雄史、邑口京一郎

栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美　監修／真木文絵

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文／中田蜜柑