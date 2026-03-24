ぎゅっと味がしみこむ！白菜の良さを生かしたひき肉のおかず2選
【バリエ15品】和・洋・中、何にでも使える白菜のおかず
白菜はクセが少なく、他の食材のうまみや味をぎゅっと吸い込むのが良いところ。シンプルなのに箸が止まらなくなる、ひき肉と白菜のレシピを2つご紹介します！
■中華蒸し豆腐バーグ
豆腐のおかげでふわふわやさしい口当たり
【材料】(2人分)
・白菜 …1/4株(約500g)
・もめん豆腐 …大1/2丁(約200g)
・長ねぎ(青い部分を含む) …1/2本
・ザーサイ(味つき) …20g
・おろししょうが …小さじ1強
・片栗粉
・塩
・ごま油
【作り方】
1. 豆腐は水けを拭き、白菜はざく切りにする。ねぎは斜め薄切りにし、青い部分はトッピング用にとっておく。ザーサイはせん切りにする。
2. ボウルにひき肉、豆腐、ねぎ、ザーサイ、しょうが、片栗粉大さじ2、塩小さじ1/2を入れ、よく練り混ぜる。2等分し、2cm厚さの円形に整える。
3. フライパンに白菜を入れ、ごま油大さじ1を加えてあえる。全体に広げて[2]をのせ、水1/2カップを加える。ふたをして中火にかけ、約14分蒸し焼きにする。器に盛り、トッピング用のねぎをのせる。
(1人分416kcal/塩分2.3g レシピ考案／しらいのりこ)
■白菜はるさめ麻婆風
白菜とはるさめにしみたピリ辛味が〇
【材料】(2人分)
・白菜 …1/8株
・豚ひき肉 …150g
・にんにくのみじん切り …1片分
・しょうがのみじん切り …1かけ分
・はるさめ …50g
・豆板醤 …小さじ1/2
・とりガラスープの素 …小さじ1
・ごま油
・酒
・砂糖
・しょうゆ
・みそ
【作り方】
1. 白菜は4cm長さに切り、さらに繊維に沿って1.5〜2cm幅に切る。はるさめは湯でさっと洗い、水気をきる。
2. フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、にんにく、しょうが、豆板醤を炒める。香りが立ったら、ひき肉を加えて色が変わるまで炒める。
3. 白菜、はるさめ、とりガラスープの素、水1カップ、酒大さじ1、砂糖、しょうゆ各小さじ2を加え、時々混ぜながら約8分煮る。仕上げにみそ小さじ2を溶き混ぜる。
(1人分373kcal/塩分2.7g レシピ考案／牛尾理恵)
＊ ＊ ＊
肉汁がしみこんだ白菜がおいしい「豆腐バーグ」と、白菜とはるさめにうま辛味がしみこんだ炒め物。ぜひ温かいうちにお召し上がりください！
レシピ考案／しらいのりこ(ごはん同盟)、牛尾理恵 撮影／難波雄史、邑口京一郎
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美 監修／真木文絵
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文／中田蜜柑