【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61672.90 ボリンジャー:＋3σ(25日)
61061.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60892.04 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59620.67 ボリンジャー:＋2σ(25日)
58679.88 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58009.99 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57568.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56467.71 ボリンジャー:＋1σ(13週)
55516.21 25日移動平均線
55010.60 均衡表基準線(日足)
55010.60 均衡表転換線(週足)
54958.69 ボリンジャー:＋1σ(26週)
54934.54 均衡表雲上限(日足)
54255.55 13週移動平均線
53463.98 ボリンジャー:-1σ(25日)
53329.43 均衡表雲下限(日足)
53310.45 75日移動平均線
53305.21 6日移動平均線
53217.07 均衡表転換線(日足)
52252.28 ★日経平均株価24日終値
52043.39 ボリンジャー:-1σ(13週)
51907.40 26週移動平均線
51845.04 均衡表基準線(週足)
51411.74 ボリンジャー:-2σ(25日)
49831.22 ボリンジャー:-2σ(13週)
49359.51 ボリンジャー:-3σ(25日)
48856.10 ボリンジャー:-1σ(26週)
47619.06 ボリンジャー:-3σ(13週)
47329.72 200日移動平均線
45804.80 ボリンジャー:-2σ(26週)
42753.50 ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19 均衡表雲上限(週足)
38322.75 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 30.14(前日48.23)
ST.Slow(9日) 45.54(前日54.61)
ST.Fast(13週) 36.40(前日33.88)
ST.Slow(13週) 52.24(前日51.40)
［2026年3月24日］
株探ニュース