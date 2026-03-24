

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61672.90 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61061.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)

60892.04 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59620.67 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58679.88 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58009.99 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57568.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56467.71 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55516.21 25日移動平均線

55010.60 均衡表基準線(日足)

55010.60 均衡表転換線(週足)

54958.69 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54934.54 均衡表雲上限(日足)

54255.55 13週移動平均線

53463.98 ボリンジャー:-1σ(25日)

53329.43 均衡表雲下限(日足)

53310.45 75日移動平均線

53305.21 6日移動平均線

53217.07 均衡表転換線(日足)



52252.28 ★日経平均株価24日終値



52043.39 ボリンジャー:-1σ(13週)

51907.40 26週移動平均線

51845.04 均衡表基準線(週足)

51411.74 ボリンジャー:-2σ(25日)

49831.22 ボリンジャー:-2σ(13週)

49359.51 ボリンジャー:-3σ(25日)

48856.10 ボリンジャー:-1σ(26週)

47619.06 ボリンジャー:-3σ(13週)

47329.72 200日移動平均線

45804.80 ボリンジャー:-2σ(26週)

42753.50 ボリンジャー:-3σ(26週)

40587.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 30.14(前日48.23)

ST.Slow(9日) 45.54(前日54.61)



ST.Fast(13週) 36.40(前日33.88)

ST.Slow(13週) 52.24(前日51.40)



［2026年3月24日］



株探ニュース

