　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61672.90　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61061.29　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60892.04　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59620.67　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58679.88　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58009.99　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57568.44　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56467.71　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55516.21　　25日移動平均線
55010.60　　均衡表基準線(日足)
55010.60　　均衡表転換線(週足)
54958.69　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54934.54　　均衡表雲上限(日足)
54255.55　　13週移動平均線
53463.98　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53329.43　　均衡表雲下限(日足)
53310.45　　75日移動平均線
53305.21　　6日移動平均線
53217.07　　均衡表転換線(日足)

52252.28　　★日経平均株価24日終値

52043.39　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51907.40　　26週移動平均線
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51411.74　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49831.22　　ボリンジャー:-2σ(13週)
49359.51　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48856.10　　ボリンジャー:-1σ(26週)
47619.06　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47329.72　　200日移動平均線
45804.80　　ボリンジャー:-2σ(26週)
42753.50　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　30.14(前日48.23)
ST.Slow(9日)　　45.54(前日54.61)

ST.Fast(13週)　 36.40(前日33.88)
ST.Slow(13週)　 52.24(前日51.40)

［2026年3月24日］

株探ニュース