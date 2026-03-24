ＤＭ三井製糖 <2109> [東証Ｐ] が3月24日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の77億円→39億円(前期は62.9億円)に49.4％下方修正し、一転して38.0％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の29.6億円の黒字→8.3億円の赤字(前年同期は8.2億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

上記１．に記載の減損損失など特別損失を計上見込みであることを受け、2025年５月15日に公表いたしました2026年３月期通期連結業績予想における親会社株主に帰属する当期純利益を下方修正いたします。 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

