　3月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3002銘柄。東証終値比で上昇は1499銘柄、下落は1445銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが142銘柄、値下がりは80銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1165円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5729>　日精鉱　　　　　　14000　+2010（ +16.8%）
2位 <3296>　日本リート　　　 100000　+9400（ +10.4%）
3位 <7261>　マツダ　　　　　　 1199 +103.0（　+9.4%）
4位 <8061>　西華産　　　　　　 2825　 +239（　+9.2%）
5位 <3110>　日東紡　　　　　　21780　+1680（　+8.4%）
6位 <5243>　ノート　　　　　　 2351　 +124（　+5.6%）
7位 <6227>　ＡＩメカ　　　　　19800　 +830（　+4.4%）
8位 <2195>　アミタＨＤ　　　　373.1　+15.1（　+4.2%）
9位 <5802>　住友電　　　　　 9844.9 +342.9（　+3.6%）
10位 <4893>　ノイル　　　　　　　155　　 +5（　+3.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　 9800　 -765（　-7.2%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 -0.7（　-7.0%）
3位 <9767>　日建工学　　　　 1936.1　-83.9（　-4.2%）
4位 <9115>　明海グループ　　　 1340　　-51（　-3.7%）
5位 <9229>　サンウェルズ　　　　239　　 -9（　-3.6%）
6位 <315A>　ＧＸ銀行高配　　 1417.5　-50.5（　-3.4%）
7位 <1459>　楽天Ｗベア　　　　200.5　 -6.5（　-3.1%）
8位 <149A>　シンカ　　　　　　 1071　　-32（　-2.9%）
9位 <3542>　ベガコーポ　　　 1838.9　-54.1（　-2.9%）
10位 <1783>　ファンタジス　　　 58.3　 -1.7（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7261>　マツダ　　　　　　 1199 +103.0（　+9.4%）
2位 <5802>　住友電　　　　　 9844.9 +342.9（　+3.6%）
3位 <5333>　ガイシ　　　　　　 4000　　+63（　+1.6%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　22690　 +345（　+1.5%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　25980　 +380（　+1.5%）
6位 <4062>　イビデン　　　　　 7949　 +114（　+1.5%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3575　+45.0（　+1.3%）
8位 <4005>　住友化　　　　　　484.9　 +5.8（　+1.2%）
9位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3460　+41.0（　+1.2%）
10位 <6920>　レーザーテク　　　32200　 +330（　+1.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　 9800　 -765（　-7.2%）
2位 <8002>　丸紅　　　　　　 5308.9　-47.1（　-0.9%）
3位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2660　-17.5（　-0.7%）
4位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2581.5　-16.0（　-0.6%）
5位 <6361>　荏原　　　　　　 4462.9　-24.1（　-0.5%）
6位 <8053>　住友商　　　　　 5671.9　-30.1（　-0.5%）
7位 <8309>　三井住友トラ　　 4956.9　-26.1（　-0.5%）
8位 <6367>　ダイキン　　　　19249.3 -100.7（　-0.5%）
9位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　28095.5 -139.5（　-0.5%）
10位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6079.2　-29.8（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース