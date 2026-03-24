[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1499銘柄・下落1445銘柄（東証終値比）
3月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3002銘柄。東証終値比で上昇は1499銘柄、下落は1445銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが142銘柄、値下がりは80銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1165円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5729> 日精鉱 14000 +2010（ +16.8%）
2位 <3296> 日本リート 100000 +9400（ +10.4%）
3位 <7261> マツダ 1199 +103.0（ +9.4%）
4位 <8061> 西華産 2825 +239（ +9.2%）
5位 <3110> 日東紡 21780 +1680（ +8.4%）
6位 <5243> ノート 2351 +124（ +5.6%）
7位 <6227> ＡＩメカ 19800 +830（ +4.4%）
8位 <2195> アミタＨＤ 373.1 +15.1（ +4.2%）
9位 <5802> 住友電 9844.9 +342.9（ +3.6%）
10位 <4893> ノイル 155 +5（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 9800 -765（ -7.2%）
2位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
3位 <9767> 日建工学 1936.1 -83.9（ -4.2%）
4位 <9115> 明海グループ 1340 -51（ -3.7%）
5位 <9229> サンウェルズ 239 -9（ -3.6%）
6位 <315A> ＧＸ銀行高配 1417.5 -50.5（ -3.4%）
7位 <1459> 楽天Ｗベア 200.5 -6.5（ -3.1%）
8位 <149A> シンカ 1071 -32（ -2.9%）
9位 <3542> ベガコーポ 1838.9 -54.1（ -2.9%）
10位 <1783> ファンタジス 58.3 -1.7（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7261> マツダ 1199 +103.0（ +9.4%）
2位 <5802> 住友電 9844.9 +342.9（ +3.6%）
3位 <5333> ガイシ 4000 +63（ +1.6%）
4位 <6857> アドテスト 22690 +345（ +1.5%）
5位 <5803> フジクラ 25980 +380（ +1.5%）
6位 <4062> イビデン 7949 +114（ +1.5%）
7位 <9984> ＳＢＧ 3575 +45.0（ +1.3%）
8位 <4005> 住友化 484.9 +5.8（ +1.2%）
9位 <7013> ＩＨＩ 3460 +41.0（ +1.2%）
10位 <6920> レーザーテク 32200 +330（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 9800 -765（ -7.2%）
2位 <8002> 丸紅 5308.9 -47.1（ -0.9%）
3位 <9433> ＫＤＤＩ 2660 -17.5（ -0.7%）
4位 <5831> しずおかＦＧ 2581.5 -16.0（ -0.6%）
5位 <6361> 荏原 4462.9 -24.1（ -0.5%）
6位 <8053> 住友商 5671.9 -30.1（ -0.5%）
7位 <8309> 三井住友トラ 4956.9 -26.1（ -0.5%）
8位 <6367> ダイキン 19249.3 -100.7（ -0.5%）
9位 <7741> ＨＯＹＡ 28095.5 -139.5（ -0.5%）
10位 <5101> 浜ゴム 6079.2 -29.8（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5729> 日精鉱 14000 +2010（ +16.8%）
2位 <3296> 日本リート 100000 +9400（ +10.4%）
3位 <7261> マツダ 1199 +103.0（ +9.4%）
4位 <8061> 西華産 2825 +239（ +9.2%）
5位 <3110> 日東紡 21780 +1680（ +8.4%）
6位 <5243> ノート 2351 +124（ +5.6%）
7位 <6227> ＡＩメカ 19800 +830（ +4.4%）
8位 <2195> アミタＨＤ 373.1 +15.1（ +4.2%）
9位 <5802> 住友電 9844.9 +342.9（ +3.6%）
10位 <4893> ノイル 155 +5（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 9800 -765（ -7.2%）
2位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
3位 <9767> 日建工学 1936.1 -83.9（ -4.2%）
4位 <9115> 明海グループ 1340 -51（ -3.7%）
5位 <9229> サンウェルズ 239 -9（ -3.6%）
6位 <315A> ＧＸ銀行高配 1417.5 -50.5（ -3.4%）
7位 <1459> 楽天Ｗベア 200.5 -6.5（ -3.1%）
8位 <149A> シンカ 1071 -32（ -2.9%）
9位 <3542> ベガコーポ 1838.9 -54.1（ -2.9%）
10位 <1783> ファンタジス 58.3 -1.7（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7261> マツダ 1199 +103.0（ +9.4%）
2位 <5802> 住友電 9844.9 +342.9（ +3.6%）
3位 <5333> ガイシ 4000 +63（ +1.6%）
4位 <6857> アドテスト 22690 +345（ +1.5%）
5位 <5803> フジクラ 25980 +380（ +1.5%）
6位 <4062> イビデン 7949 +114（ +1.5%）
7位 <9984> ＳＢＧ 3575 +45.0（ +1.3%）
8位 <4005> 住友化 484.9 +5.8（ +1.2%）
9位 <7013> ＩＨＩ 3460 +41.0（ +1.2%）
10位 <6920> レーザーテク 32200 +330（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 9800 -765（ -7.2%）
2位 <8002> 丸紅 5308.9 -47.1（ -0.9%）
3位 <9433> ＫＤＤＩ 2660 -17.5（ -0.7%）
4位 <5831> しずおかＦＧ 2581.5 -16.0（ -0.6%）
5位 <6361> 荏原 4462.9 -24.1（ -0.5%）
6位 <8053> 住友商 5671.9 -30.1（ -0.5%）
7位 <8309> 三井住友トラ 4956.9 -26.1（ -0.5%）
8位 <6367> ダイキン 19249.3 -100.7（ -0.5%）
9位 <7741> ＨＯＹＡ 28095.5 -139.5（ -0.5%）
10位 <5101> 浜ゴム 6079.2 -29.8（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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