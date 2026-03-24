3月23日、女優の広瀬アリスが自身のXを更新。自身が過去にポストした「推しの結婚」への持論に対して改めて言及。しかし、その表現をめぐって波紋が広がっている。

「広瀬さんは、3月22日に自身のXを更新し、《推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で、我らはその輝いてるところを全力で拝むし、全力で推すの》と投稿、推しが結婚することへの私見を綴りました。

しかし、これまでSUPER EIGHTの大倉忠義さんや、元KAT-TUNの赤西仁さんとの交際が報道されていることから、厳しい声が続出。炎上する事態となりました」（芸能ジャーナリスト）

アニメや声優、アイドルなどに熱中する筋金入りの “オタク” 女優として知られる広瀬らしい投稿とも言えるが、今回ばかりは反感を買ってしまったようだ。

炎上を受けて広瀬は、翌日になり再度投稿。《げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます》と反省の弁を綴ったのだ。しかし、その言葉がまたもやファンの反感を買うことに。Xには、

《余計煽ってて草》

《こんな短文なのに嫌な部分丸出しなの逆にすごい》

《こんな謝り方ならしない方がいい。本当に想像力ない》

など、厳しい声が並んでいた。反省の色が見えないとして、火に油を注いでしまったようだ。

「広瀬さんとしては、推し活する側の気持ちを発したつもりだったのでしょうから、悪気はなかったはず。ここまで厳しい声が届くことも想像していなかったかもしれませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

自ら再炎上を生んでしまった広瀬。これまで、飾らない自然体な姿や、親近感の湧くキャラクターから好感度は抜群だった。しかし、今回の件で、暗雲が立ち込めている。

「広瀬アリスさんの妹の広瀬すずさんは、2015年に放送されたバラエティ番組『とんねるずのみなさんのおかげでした』（フジテレビ系）の『食わず嫌い王決定戦』に出演した際、裏方スタッフへ軽視発言をするなど、発言をめぐって波紋を呼んだことがあります。

姉であるアリスさんにはあまりそういったことはありませんでしたが、今回の件で “失言姉妹” という見方をする声もあがっています。等身大キャラにも、危うさが出てきましたね」（前出・芸能ジャーナリスト）

とはいえ、炎上を避けるために本音を隠してSNSを更新されても、ファンはおもしろくないはずだが……。