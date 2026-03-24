『呪術廻戦』新キャラの設定画に大反響「ゴキジェット準備」「どんな声になるのか予想できない」
テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最終回（26日放送）に向けて仙台結界PVの場面カットが解禁された。新キャラクターの設定画やビジュアルも公開されると、ゴキブリの呪霊がネット上で話題になっている。
【画像】容姿が気持ち悪い…公開された『呪術廻戦』新キャラの設定画
公開されたPVは「先生に二度も、親友を殺させない」とこぼす乙骨の印象的なセリフから始まり、受肉して復活した過去の術師・石流龍、烏鷺享子や、羂索が呪霊操術の支配から外したゴキブリ呪霊・黒沐死など、新たに登場するキャラクターの姿も収められている。
乙骨と石流が激突する迫力のバトルシーンをはじめ、空間を自在に操る烏鷺のスピード感あふれる戦いぶりも描かれ、さらに指輪と共に再びリカが登場するシーンも収められており、最終回で描かれる仙台結界(コロニー)の戦いへの期待が高まる映像となった。
また、仙台結界(コロニー)の三竦みの四つ巴の戦いを繰り広げる「死滅回游」の泳者(プレーヤー)として登場する、新キャラクター＆キャストは石流龍役を東地宏樹、烏鷺享子役を水樹奈々、黒沐死役に野津山幸宏が務める。
ネット上では、ゴキブリ呪霊・黒沐死の設定画が公開されると「この黒いマントを羽織ってるような頭だけ異様に目立っている容貌 呪霊の中でもめちゃくちゃビジュアル大好き ゴキブリは嫌いだけど」「うわぁぁぁぁぁ喋るのかよ！！！！ゴキジェット準備してみないと」「まじどんな声になるのか1番予想できない」などの声が出ている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【画像】容姿が気持ち悪い…公開された『呪術廻戦』新キャラの設定画
公開されたPVは「先生に二度も、親友を殺させない」とこぼす乙骨の印象的なセリフから始まり、受肉して復活した過去の術師・石流龍、烏鷺享子や、羂索が呪霊操術の支配から外したゴキブリ呪霊・黒沐死など、新たに登場するキャラクターの姿も収められている。
また、仙台結界(コロニー)の三竦みの四つ巴の戦いを繰り広げる「死滅回游」の泳者(プレーヤー)として登場する、新キャラクター＆キャストは石流龍役を東地宏樹、烏鷺享子役を水樹奈々、黒沐死役に野津山幸宏が務める。
ネット上では、ゴキブリ呪霊・黒沐死の設定画が公開されると「この黒いマントを羽織ってるような頭だけ異様に目立っている容貌 呪霊の中でもめちゃくちゃビジュアル大好き ゴキブリは嫌いだけど」「うわぁぁぁぁぁ喋るのかよ！！！！ゴキジェット準備してみないと」「まじどんな声になるのか1番予想できない」などの声が出ている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
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