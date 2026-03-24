天皇皇后両陛下と愛子さまは、25日から予定されていた東日本大震災から15年の節目の岩手県・宮城県訪問を延期されることになりました。

宮内庁によりますと、天皇皇后両陛下に風邪の症状があり、せきが続いていることから、天皇ご一家は25日からの岩手県と宮城県訪問を延期されました。ご一家は今回の訪問を大切に考えていて、延期となったことを心から残念に思い、日を改めて訪問したいとの意向を持たれているということです。

両陛下は先週半ばごろから風邪の症状があり、陛下は回復傾向にあるもののせきが残り、皇后さまは、一旦、小康状態となられていたものの再びせきの症状が強くなり、23日夜は37度台の微熱があったということです。天皇ご一家は25日、26日に岩手県と宮城県で、犠牲者に花を手向け、被災者らと懇談される予定でした。

南三陸町民

「両陛下のお体が一番心配なので静養していただいて、またの機会があればまたお越しいただければいいなと」

南三陸町民「みんなの力でやっと復興したので、復興した姿をぜひ陛下の目で確かめていただいて、お声をかけていただければもっとみんなの励みになると思う」