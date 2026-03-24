【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（3月24日〜3月30日）

3月13日、出萌名人がボックス的中（当せん数字「0247」、予想「4072」）。2月11日、16日に続き、今年3度めの的中です。では、今回の予想を。

「『0』と『5』を千の位に。ゾロ目の『00』と『55』も組み入れています」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「3月6日の抽せんから16日まで、7回連続でバラナンバーが出ました。これだけ連続で出るのは珍しいことです。さて、このところのゾロ目の出方から、本命は『66』と『99』。押さえのバラナンバーは、『0』『1』『2』『6』『8』の組み合わせで勝負です」

達人の直近のストレート的中は去年3月。そろそろか？

【3月24日〜3月30日】

出萌クンの萌え予想

0243 5786

0134 5968

0142 5796

0021 5865

0302 5597

遠藤さんの達人予想

1266 0126

5166 0128

3366 0168

1299 0268

5099 1268

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

3月12日 第6938回 9420

3月13日 第6939回 0247

3月16日 第6940回 3421

3月17日 第6941回 2295※

3月18日 第6942回 6449※

3月19日 第6943回 6454※

3月20日 第6944回 9781