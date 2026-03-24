【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（3月24日〜3月30日）
3月13日、出萌名人がボックス的中（当せん数字「0247」、予想「4072」）。2月11日、16日に続き、今年3度めの的中です。では、今回の予想を。
「『0』と『5』を千の位に。ゾロ目の『00』と『55』も組み入れています」
続いて、達人の遠藤秀さん。
「3月6日の抽せんから16日まで、7回連続でバラナンバーが出ました。これだけ連続で出るのは珍しいことです。さて、このところのゾロ目の出方から、本命は『66』と『99』。押さえのバラナンバーは、『0』『1』『2』『6』『8』の組み合わせで勝負です」
達人の直近のストレート的中は去年3月。そろそろか？
【3月24日〜3月30日】
出萌クンの萌え予想
0243 5786
0134 5968
0142 5796
0021 5865
0302 5597
遠藤さんの達人予想
1266 0126
5166 0128
3366 0168
1299 0268
5099 1268
直近7回の当せん数字
※はゾロ目
3月12日 第6938回 9420
3月13日 第6939回 0247
3月16日 第6940回 3421
3月17日 第6941回 2295※
3月18日 第6942回 6449※
3月19日 第6943回 6454※
3月20日 第6944回 9781