プロ野球・巨人は24日、宇都宮葵星選手とエルビス・ルシアーノ投手を育成契約から支配下選手契約締結を発表。宇都宮選手が笑顔で記者会見を行いました。

吉村禎章CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）は、「持ち味である守備や走塁を存分に発揮し、打撃も向上していた」と期待を込められた宇都宮選手。3年目の21歳は、マイクに音が入っているかの確認に小さく「あ」と声を漏らし、吉村編成部長からツッコミを受ける初々しい姿が見られました。

3年目でつかんだ支配下昇格。「自分は野球しかできないので、独立リーグのときから野球一本と決めてきので、今はめっちゃうれしいっす！」とはにかみます。

また契約を伝えられたときについて聞かれると、やや答えにつまったのをみた吉村氏が横から「いつ、どこでとか」と一言サポート。笑みをこぼしつつ、「ロッカーで伝えてもらいました。びっくりっす。えーみたいな」と振り返りました。

また家族に支配下契約を伝えた時は、「もっと騒いでくれることを期待してたのにおめでとうの一言だけだった」と少し残念がる様子を見せました。

初々しい記者会見で報道陣の笑いを誘った宇都宮選手ですが、「終盤での代走のような緊迫した場面での出場だと思うので、しっかりと盗塁などを決めたい」と語り、目標とする選手には同じく育成選手から日本代表まで上り詰めたソフトバンクの周東佑京選手を挙げます。「背番号も2桁になったので、自分に任された役割を果たせるよう、より一層頑張っていきたい」と力強く語りました。