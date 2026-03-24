２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、開幕間近のＭＬＢを特集した。

オープン戦で投打ともに順調な調整ぶりを見せているドジャース・大谷翔平投手（３１）について、コメンテーターで出演の野球解説者・デーブ大久保氏は「投げ方を見ても、何の怖さもないと自信を持って投げている。皆さん、おっしゃるように今年、サイ・ヤング賞を十分取るようなフォームで投げてますね」と、まず「投手・大谷」を絶賛。

サイ・ヤング賞について「アメリカの基準はちょっと違うんですよ。１０勝１０敗でも取る人はいますけれど、大谷選手はこのまま順調に投げますね。１５勝は勝ちますから。そうしたら、サイ・ヤング賞ですよね」と早くも太鼓判を押した。

「バッター・大谷」についても「まったく問題ないです。大谷選手の魅力というのは、上から打て、上から打てって小っちゃい頃、教わったと思うんですけど、上から打っている選手は実はゼロなんです。みんな、ややアッパースイングなんです。メジャーリーグの平均は（角度）１０度なんですね、地面から。大谷選手はものすごいアッパースイングで引きつけていく。斜めにアッパー気味に来て、普通なら空振りやファウルになるところをフラットにバットを出して（スタンドに）放り込んでしまう。プロ野球に４０年以上いますけど、こういうことをできる人が他にいないので信じられない漫画以上の成績が出せるんです」と独自分析。

今季の大谷の本塁打数をキャリアハイとなる「５７本」と予想。「昨年は（投手としての）リハビリをしながら打席に立たなきゃいけなかった。今年ははなから投げれる。（二刀流の）ペースをまずつかんでいます。最初の５０試合で１５本以上打ったら、５７本行きます」と断言していた。