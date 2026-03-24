各地でソメイヨシノの開花が進み、早くも甲府で満開の便りが届きました。平年より9日早く、昨年より11日も早い満開です。甲府では3月16日に高知、岐阜と並び、全国のトップを切って開花となりました。その他にも名古屋や高知など満開が秒読みとなっています。来週にかけてソメイヨシノの開花と満開ラッシュが続きそうです。

甲府が満開全国一番乗り 27年ぶり5回目

今日24日(火)、全国のトップを切って、甲府でソメイヨシノの満開が発表されました。甲府が全国一番乗りで満開となるのは、1999年以来、27年ぶり5回目のことです。甲府は3月16日に高知と岐阜と並び全国のトップを切って開花となりました。16日に開花後、甲府では最高気温が16℃から20℃前後の日が続き、この暖かさで開花がどんどん進み、8日で満開を迎えました。



今年は一時的に寒気が流れ込み、冬の寒さに逆戻りした日もありましたが、暖かい空気に覆われる日も多く、九州から関東まで桜の生長が順調に進んでいます。先週からの桜の開花ラッシュ後も各地で気温が高めの日が続いており、高知や名古屋なども満開が秒読みとなりそうです。