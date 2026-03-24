東京ディズニーリゾートを運営する株式会社オリエンタルランドは、日本を拠点とするディズニークルーズ事業の本格始動に向け、専門子会社「株式会社オリエンタルランド・クルーズ」の設立を発表しました。

ディズニークルーズ事業の2028年度の就航を目指し、事業を専門的に担う新会社となります。

株式会社オリエンタルランド 専門子会社「株式会社オリエンタルランド・クルーズ」を設立

株式会社オリエンタルランドは、2026年3月24日に開催された取締役会において、全額出資の子会社「株式会社オリエンタルランド・クルーズ」の設立を決定しました。

新会社設立の主な概要は以下の通りです。

(1) 名称株式会社オリエンタルランド・クルーズ(2) 所在地千葉県浦安市美浜1-9-2(3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長 椎葉 亮太郎(4) 事業内容日本を拠点とするクルーズ客船の経営・運航、企画開発・販売(5) 資本金4億5,000万円(6) 設立年月日2026年4月3日(予定)(7) 大株主および持株比率当社 100%(8) 決算期3月末(9) 当社との関係当社100%出資の子会社として設立いたします当社の代表取締役、取締役、執行役員、従業員が当該子会社の取締役を兼任する予定です。設立前のため現時点では取引関係はありませんが、設立後はグループ間での取引を予定しております。

(1) 取締役会決議日2026年3月24日(2) 設立年月日2026年4月3日(予定)(3) 事業開始日2026年4月3日(予定)

この子会社設立は、将来にわたってクルーズ船の経営・運営を専門的かつ機動的に行うことを目的としており、スピード感をもって事業化を進めていくとしています。

事業名称は「ディズニー・クルーズライン・ジャパン」に決定！

今後、日本を拠点として展開されるディズニークルーズの事業名称は、「ディズニー・クルーズライン・ジャパン」となることが発表されました。

2026年度後半には船体の建造がスタート。

注目のクルーズ船については、ディズニー・クルーズラインの既存船である「ディズニー・ウィッシュ」がベースとなります。

現在はディズニー社と協力し、日本籍船としての仕様に向けた詳細設計や、船内のコンテンツ、デザイン等の調整が進められています。

スケジュールとしては、2026年度後半に本格的な船体の建造がスタートする予定です。

2028年度の就航に期待が高まるオリエンタルランドは、日本のクルーズ市場において「ファミリーエンターテイメントクルーズ」という新たな体験価値の提供を目指しています。

「日本で初めてのディズニークルーズを就航させることで、日本のクルーズ市場でファミリーエンターテイメントクルーズという新たな体験価値をご提供してまいります。2028年度の就航をどうぞご期待ください。」

東京ディズニーリゾートという大きな事業基盤を成長させつつ、さらなる成長の柱として動き出したこのビッグプロジェクト。

2028年度、海の上で出会える新しい魔法が今から待ちきれません。

2028年度より日本でディズニークルーズを展開！オリエンタルランド社 クルーズ事業に関するディズニー社とのライセンス契約締結 2028年度より日本でディズニークルーズを展開！オリエンタルランド社 クルーズ事業に関するディズニー社とのライセンス契約締結 続きを見る

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