東海旅客鉄道が展開する「推し旅」が、ポケモンのゲームソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売を記念したコラボキャンペーンを実施！

東海道新幹線車内でキャンペーンサイトにアクセスすると、自分だけのオリジナルスマホ用壁紙を作成できるほか、キャンペーンサイト上で“新幹線乗車証明”を取得されると、名古屋にてオリジナルアクリルキーホルダーをゲットできます☆

JR東海「推し旅」×『ぽこ あ ポケモン』〜東海道新幹線に乗って『ぽこ あ ポケモン』の世界を楽しもう！〜

開催期間：2026年4月17日（金）〜8月31日（月）※企画によって実施期間が一部異なります

キャンペーンサイトURL：https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/pocoapokemon/

2026年3月5日にリリースされた、Nintendo Switch 2向けのんびり街作りゲーム『ぽこ あ ポケモン』と、東海旅客鉄道が展開する「推し旅」がコラボレーション！

期間中、東海道新幹線車内でキャンペーンサイトにアクセスすると、自分だけのオリジナルスマホ用壁紙が作成できます。

また、キャンペーンサイト上で“新幹線乗車証明”を取得された方に、名古屋にてオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント。

さらに、東海道新幹線各駅にはポケモンと写真が撮影できるオリジナルフォトフレームを用意し、皆様の旅行を盛り上げます。

愛知県内では、ジェイアール名古屋タカシマヤで催事やデジタルスタンプラリーが実施されるほか、名古屋銘菓とのコラボグッズを発売。

東海道新幹線で『ぽこ あ ポケモン』の世界が楽しめるコンテンツを紹介していきます☆

東海道新幹線車内限定コンテンツ

東海道新幹線の車内と指定の場所からキャンペーンサイトにアクセスすることで楽しめるコンテンツを実施。

オリジナルスマホ用壁紙の制作やオリジナルグッズのプレゼント、オリジナルフォトフレームでの撮影が楽しめます。

自分だけのオリジナルスマホ用壁紙を作ろう

好きな背景、ポケモン、装飾を組み合わせて、自分だけのオリジナルスマホ用壁紙を制作。

壁紙を作成した翌日以降に東海道新幹線へ再度乗車することで、別のデザインを使用した壁紙を作成できます。

東海道新幹線乗車特典のプレゼント

東海道新幹線車内から、キャンペーンサイト上で“新幹線乗車証明”を取得された方には、ジェイアール名古屋タカシマヤ地下1階コンシェルジュカウンターにて、オリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント。

3種類の中から、ランダムで1点配布されます。

期間によってデザインされたポケモンの種類が異なるのもポイントです。

※オリジナルアクリルキーホルダー第3弾の詳細は、後日キャンペーンサイトで配信されます

東海道新幹線各駅で楽しめるオリジナルフォトフレーム

掲出期間：2026年5月13日（水）〜7月7日（火）

東海道新幹線の全17駅に『ぽこ あ ポケモン』オリジナルポスターが登場。

ポスターの二次元コードを読み込むと、オリジナルフォトフレームでの撮影を楽むことができます。

※ポスター掲出期間終了後も、取得したオリジナルフォトフレームは8月31日（月）まで使用可能です

※17駅は6つのエリアに分かれており、エリアごとに異なるポケモンがオリジナルフォトフレームに登場します。各エリアの詳細は、キャンペーンサイトを確認ください

※ポスターの二次元コード読み込みには、位置情報を利用します

※ポスターは各駅の改札内に掲出します。改札内への入場には、入場券または乗車券類が必要です。新幹線定期券は入場券としては利用できません

ジェイアール名古屋タカシマヤ：グッズ販売と展示の実施

実施期間：2026年4月23日（木）〜5月5日（火）

実施場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ10階 催会場

ジェイアール名古屋タカシマヤにて、グッズ販売と参加型展示、募集作品の展示を実施。

募集作品の展示では、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内のスクリーンショットを募集して展示されます。

※グッズ販売と展示の詳細は、後日キャンペーンサイトで配信されます

ジェイアール名古屋タカシマヤ：デジタルスタンプラリーの実施

ジェイアール名古屋タカシマヤ館内で全3箇所のデジタルスタンプラリーを実施。

3つ全てのスタンプを集めた方には、オリジナルスマホ用壁紙がプレゼントされます。

※デジタルスタンプラリーは指定の場所からキャンペーンサイトにアクセスすると楽しめます

※デジタルスタンプラリーの詳細は、後日キャンペーンサイトで配信されます

名古屋銘菓を楽しむ

愛知県内の店舗にて、コラボスイーツを発売。

名古屋銘菓が『ぽこ あ ポケモン』のデザインで登場します。

※販売店舗、販売期間、販売数量、商品ラインナップなどの詳細は、後日キャンペーンサイトで配信されます

Nintendo Switch 2向けソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売を記念したスペシャル企画。

2026年4月17日より開催される、JR東海「推し旅」×『ぽこ あ ポケモン』〜東海道新幹線に乗って『ぽこ あ ポケモン』の世界を楽しもう！〜の紹介でした☆

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※コラボキャンペーンの詳細は、JR東海キャンペーンサイト「推し旅」、およびＸアカウント「推し旅【JR 東海公式】」にて配信されます

※画像は全てイメージです

※コラボキャンペーンの内容は予告なく変更・中止になる可能性があります

※コラボキャンペーンの内容が変更・中止になった場合でも、きっぷの払いもどしには所定の手数料が発生します

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