万博で1,200万回の給水体験＆CO2約1,000t削減！ OSGコーポレーション「ステハジ」プロジェクト

記事ポイント 大阪・関西万博で給水機52台を設置し、会期中に1,200万回超のマイボトル給水体験を創出給水によるCO2削減量は約1,000tに達し、来場者のごみは当初想定の半分に506団体との連携による取り組みが評価され、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞 大阪・関西万博で給水機52台を設置し、会期中に1,200万回超のマイボトル給水体験を創出給水によるCO2削減量は約1,000tに達し、来場者のごみは当初想定の半分に506団体との連携による取り組みが評価され、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞

OSGコーポレーションが推進する「ステハジ」プロジェクトが、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞しました。

大阪・関西万博での給水スポット設置を通じて、1,200万回を超えるサステナブル体験を生み出した取り組みを紹介します。

OSGコーポレーション「ステハジ」プロジェクト ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞受賞

受賞：ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞受賞団体：株式会社OSGコーポレーション対象プロジェクト：「ステハジ」プロジェクト（大阪・関西万博での給水スポット設置）授賞式：2026年3月16日（月）

OSGコーポレーションは、”使い捨ては恥ずかしい”という考え方を広める「ステハジ」プロジェクトの一環として、大阪・関西万博の会場に給水機52台を設置しました。

気候変動対策・熱中症予防・プラスチックごみ削減の意識啓発を目的とした取り組みで、会期を通じて1,200万回を超える給水体験が生まれています。

給水によるCO2削減量は約1,000tに達しました。

開幕当初はペットボトルの空容器で給水する来場者が大半でしたが、会期1ヶ月後には半数近くがマイボトルで給水するという行動変容が見られています。

その結果、万博会場での来場者によるごみが当初想定の半分になるなど、大きな成果につながりました。

この取り組みは、企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブなど506団体の共創メンバーとの連携によって実現しています。

万博会場では子どもから大人まで幅広い世代が給水スポットを活用し、日常的にマイボトルを持ち歩く習慣づくりのきっかけとなりました。

多くの来場者で賑わう万博会場において、給水スポットはペットボトル購入に代わる新たな選択肢として定着しています。

2026年3月16日に開催されたニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」の授賞式で、OSGコーポレーション代表取締役社長の山田啓輔氏が受賞の挨拶を行いました。

ニューズウィーク日本版「SDGsアワード」は、日本の企業・団体が実践するSDGsの優れた取り組みを評価・表彰するアワードです。

第3回となる今回は「環境部門」「脱炭素部門」「社会部門」「地域課題部門」「経済部門」の5部門に加え、「最優秀賞」「学生部門」「特別賞」の計8部門で表彰が行われました。

審査には、SDGs研究の第一人者である慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科の蟹江憲史教授が外部審査員として参加しています。

「ステハジ」プロジェクトは、使い捨てから生まれる海洋プラスチック問題をはじめとするさまざまな社会課題に、個人・企業・自治体が一体となって取り組むプロジェクトです。

2026年3月17日現在、506団体が加盟しています。

マイボトル1本で始められる気軽さが、「ステハジ」プロジェクトの大きな魅力です。

1,200万回の給水体験とCO2約1,000tの削減という実績は、一人ひとりの小さな行動が確かな成果を生むことを証明しています。

506団体が参加する共創の輪は、サステナブルな暮らしを広げる大きな力となっています。

OSGコーポレーション「ステハジ」プロジェクト ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ステハジ」プロジェクトとは何ですか？

“使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通じて、海洋プラスチック問題をはじめとする社会課題に個人・企業・自治体・団体が一体となって取り組むプロジェクトです。2026年3月17日現在、506団体が加盟しています。

Q. 大阪・関西万博での給水スポットの成果は？

会場に給水機52台を設置し、会期を通じて1,200万回超の給水体験を創出しました。CO2削減量は約1,000tに達し、来場者のごみは当初想定の半分に減少しています。

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