【カラバオカップ】アーセナル 0−2 マンチェスター・シティ（日本時間3月23日／ウェンブリー・スタジアム）

【映像】「痛恨ファンブル」の瞬間

アーセナルのGKケパ・アリサバラガが、痛恨のミスから失点。カラバオカップ決勝でスタメンに抜擢されたが、まさかのプレーで先制点を献上し、イングランド・メディアからも厳しい声が噴出している。

アーセナルは日本時間3月23日、カラバオカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦。ミケル・アルテタ監督は、GKに一番手のダビド・ラヤではなく、カップ戦で先発を任せてきた2番手のケパに引き続きゴールマウスを託した。

しかし、この起用が裏目に出る。ゴールレスで迎えた60分、右サイドに流れたMFベルナルド・シウバのスルーパスからMFラヤン・シェルキがボックス内に侵入し、右足でクロスを上げた。

低めのやや強いクロスは精度を欠いて、ケパの上に飛んでいく。スペイン人GKはジャンプして両手でキャッチしようとしたが、ボールの勢いに押され、まさかのキャッチミスで後逸。アーセナルのMFマルティン・スビメンディと入れ替わった、シティのDFニコ・オライリーにヘディングで押し込まれてしまった。

さらに64分にも再びオライリーにゴールを許し、アーセナルは0−2で敗戦。イギリス・メディア『Sky Sports』は試合後の選手評価で、DFピエロ・インカピエとともにケパに最低タイの「5」を付けた。そして、「ケパはカラバオカップ決勝で3度目の敗戦。2022年の決勝ではPK戦で11本中1本も止められず、2019年にはマウリツィオ・サッリ監督が指示した交代を拒否する有名な事件もあった。そして今回も、ウェンブリーでの新たな不運な出来事が加わった。彼の痛恨のミスにより、オライリーに先制点を決められ、アーセナルの後半崩壊のキッカケを作った」と厳しいコメントを残している。

元イングランド代表MFからも手厳しい声

また、Sky Sports解説者のジェイミー・レドナップ氏（元イングランド代表MF）は、「ケパはラヤほど上手くない。だから2番手なんだ。長年トロフィーを獲得しておらず、どうしても勝ちたい試合だったのに、なぜケパを起用したのか？（アルテタは）その責任を負わなければならない。とてつもないミスだ」と起用そのものを一刀両断している。

さらに、ロンドンの地元紙『The London Standard』は、試合速報で「ケパが酷いミス。クロスが彼の手をすり抜け、こぼれ球をオライリーに押し込まれた。アルテタ監督による重要な選手選考が裏目に出た」と報道。試合後の採点ではなんと「2」を付け、「悪夢のような試合だった。クロスボールをコントロールできずにオライリーに押し込まれたのは大きなミスだった。その前にもロングボールを盛大に蹴り損ね、ドクを引っ張ってイエローカードを受けていた」と批判的だった。

カラバオカップ決勝で敗れたアーセナルだが、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップと3つのコンペティションで優勝の可能性を残しており、ケパもチームも切り替えてシーズン終盤戦の戦いに備えたい。

（ABEMA de DAZN／カラバオカップ）

