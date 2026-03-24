“りくりゅう”神解説・高橋成美、婚活に初挑戦 理想の年収、年齢明かす 「むっちゃかっこよかった！」「結婚したいと思った」男性と相席で興奮
ミラノ・コルティナオリンピックのりくりゅう（三浦璃来・木原龍一）ペア“神解説”で話題となった高橋成美（34）が、21日放送のテレビ東京『ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜』に出演。結婚相手の条件を明かした。
【写真】婚活では興奮！テレビに引っ張りだこの高橋成美
フィギュア一筋で、恋愛経験はゼロだという高橋。番組では、1対1の相席専門店を訪れて婚活に初めて挑戦した。
結婚相手に求める条件は「26〜46歳」「身長168センチ以上できたら」「会いたい時に会える人」「スルーしてくれる人、寛容な人、おおらか」「年収800万円」「仕事に自信を持ってる人」などを挙げた。
男性との相席では「むっちゃかっこよかった！」「結婚したいと思った」と興奮した様子で、天真爛漫な姿を見せていた。
【写真】婚活では興奮！テレビに引っ張りだこの高橋成美
フィギュア一筋で、恋愛経験はゼロだという高橋。番組では、1対1の相席専門店を訪れて婚活に初めて挑戦した。
結婚相手に求める条件は「26〜46歳」「身長168センチ以上できたら」「会いたい時に会える人」「スルーしてくれる人、寛容な人、おおらか」「年収800万円」「仕事に自信を持ってる人」などを挙げた。
男性との相席では「むっちゃかっこよかった！」「結婚したいと思った」と興奮した様子で、天真爛漫な姿を見せていた。