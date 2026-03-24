◇MLBオープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)

この試合、合計8四死球と制球を乱したドジャースの佐々木朗希投手が、試合後にインタビューに応じ、苦しい胸の内を明かしました。

すでにロバーツ監督からは開幕ローテーション入りを明言されている佐々木投手。この日は初回、先頭のネト選手にいきなり3ボールとすると、4球目の98.2マイル(約158キロ)で死球を与えます。続くトラウト選手をフィルダースチョイスで1、2塁とすると、ここから3連続四球で2つの押し出し2失点。佐々木投手は打者5人に4四死球など1アウトも奪えず、30球を費やして降板となります。

その後、佐々木投手は2回からオープン戦の特別ルールで再登板。しかし、いきなりネト選手に死球を与え、続くトラウト選手にも四球。この回は無失点で切り抜けますが、3回も先頭打者に四球を与えます。その後は2者連続スプリットで三振を奪うなど、2イニング連続無失点でしたが、4回は再び先頭打者に四球を与え降板となりました。

佐々木投手はこの内容について「今日が最後のスプリングトレーニングだったので、シーズン本番を意識した中でどういう投球をするかというのを大事にやっていきました」と明かすと「試合前にブルペンとかは制球できていましたが、(スプリングトレーニングでは)試合になってこういう内容が多かった。前回までは試合中に修正できていたんですけど、今日に関してはそこは分からなかったなと思います」と制球を乱してしまう理由をつかめていない現状を打ち明けました。

ただ下半身の使い方や出力を出せたことがよい点だったとも振り返り、シーズンに向けては「しっかり切り替えたいですし、ただ出た課題を1つずつつぶしていくしか方法はないので、スプリングトレーニングの記録は一旦忘れてシーズンに向けて万全な形をつくっていくだけかなと思います。自分の悪いところが出たことはスプリングトレーニングだと思って、シーズンはまた新たな気持ちでやるしかないのかなと思います」と語りました。

またメンタルにおける問題を指摘されると「そこがはっきり分かったらもう少し楽だと思うんですけど、野球は技術のスポーツだと思うので、スプリングトレーニングの時も気持ちは落ち着いていましたし、技術的なところの修正というか、自分が力を入れたときに制球しきれない。今日はそういうところがあったんじゃないかなと思います。もちろんメンタル的なところも関係あると思うので、その中でどう変わるか、自分の中で理解することが大事なのかなと。重圧のかからないスプリングトレーニングでこうなっているので気持ちのどうこうというよりかは他の要素かなと思います」と述べました。