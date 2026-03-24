お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（48）が、23日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。体を張る仕事について打ち明けた。

尾形は「体張る系の芸人って、結構何％かはあるから死ぬ確率。0・0何パーとかかもしれないけど。だから本当にやばい仕事の時は家族に電話しますもんね。遺言、遺言。だから南アフリカでライオンウオークって、ライオンと一緒に歩いたりとか。スカイダイビングもそうだし」と明かした。

さらに「嫌ですよ、マカオタワーとかね。マカオタワーの（展望台から）バンジーをする所から100メートルぐらい電柱があるんですよ。そこを登って、てっぺんというか電柱だから、そこ（足元の狭い場所）の上でパジャマから制服に着替えるっていう仕事があって。断りたかったけどやりましたもんね」と振り返った。

そして今回出演の本音を「体を張る芸人の気持ちというか、本当は絶対に言いたくないんですけどね。自分が好きで（リアクション芸を）やってるんで、そこはブレずに、俺がやりたくてやってるんで、ということだけは分かってほしいというか」と打ち明けた。