京急電鉄は3月23日、亀田製菓の「ハッピーターン」仕様の特別車両「ハッピーターントレイン」の運行を開始した。品川駅で出発式が開かれ、商品キャラクターの「ターン王子」と、お笑いグループ・ぼる塾のきりやはるかさん、あんりさん、田辺智加さんが登場した。

ハッピーターンの発売50周年記念企画の一環。1000形（1057編成）「京急ハッピーイエロートレイン」の黄色い車体をベースに、ハッピーターンの商品パッケージやターン王子のイラストをあしらった。車内には個包装のハッピーターンを模した中吊りや、「身近に存在するハッピーなエピソード」を紹介するポスターを掲出。車窓にはターン王子が顔をのぞかせるなど、ハッピーターン尽くしの装飾となっている。

[caption id="attachment_366110" align="alignnone" width="900"] ▲「ハッピーターントレイン」の車内を見学するぼる塾の（左から）きりやはるかさん、田辺智加さん、あんりさん[/caption]

出発式前に車内を見学したぼる塾の3人は、ハッピーターンの世界観に大興奮の様子で、「乗るだけでハッピーターンの味を思い出す。香りまでしてくる気がする」（あんりさん）、「乗ったら降りたくない。24時間ずっと車内にいられる」（きりやさん）、「写真でも見たが、実際に乗ったら想像以上にすごい」（田辺さん）と口々に感想を語った。

3人が注目したのは、天井から吊るされた巨大ハッピーターンの中吊り。きりやさんは「パウダーの質感がめっちゃリアル」と驚きの表情を見せた。司会から「この大きさなら分けて食べますか？」と問われると、3人は間髪入れずに「いいえ、分けません」と即答。あんりさんが「一人で隠れて食べます。そういうグループです」と続け、会場を笑わせた。

京急電鉄と亀田製菓は2024年5月27日〜8月18日にも「ハッピーターントレイン」を運行しており、今回が2回目。6月7日まで、京急線のほか、直通運転を行なう都営浅草線・京成線・北総線で運行する。