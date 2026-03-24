道央自動車道の輪厚パーキングエリアに、北海道内の高速道路で初めてとなる「無人販売店」がオープンしました。



人手不足対策だけでなく、カメラなどで客の情報を認知してスムーズに買い物ができるということです。



（向山記者）「今回オープンした無人販売店。最大の特徴は、商品を取りレジに持っていくと、誰が何を購入するか瞬時に読み取っているということなんです」





道央自動車道・札幌方面の輪厚パーキングエリアに３月２４日にオープンした「輪厚ＧＯ」です。サービスエリアなどを運営するネクスコ東日本エリアトラクトが、人手不足の解消にむけ、道内の高速道路で初めての“無人販売店”を導入しました。

（ネクスコ東日本エリアトラクト 本多亮さん）「天井のカメラでお客さまを認知して、商品棚には重量センサーがついている」



天井に設置したＡＩカメラで客の動きを把握したうえで、棚のセンサーで商品を手に取ったことを認知します。



その情報をレジに紐づけ、誰がどの商品を持っているかを判別しているのです。



（ネクスコ東日本エリアトラクト 本多亮さん）「レジに行くとわたしが商品をとったんですが、画面でもとった商品が出てくる」



商品を持ってレジの前に立つだけで合計金額が表示されます。



専用のアプリや会員登録も不要です。



早速、利用した人は…



（利用した人）「え！すご！すごく早く（買い物が）済んでいいなと思いました」



（利用した人）「かごに入れて読み込むのはあるが、レジに立っただけで商品よむのはすごい」



（ネクスコ東日本エリアトラクト 大内健五さん）「物流の２０２４年問題があって、お客さまのニーズも多様化している。お客さまのサービスを維持向上しつつも、担い手不足も解決できるような取り組み」



こちらの店舗は当面、午前９時から午後７時までの営業ですが、今後、深夜帯などにも営業時間を伸ばしていきたいとしています。