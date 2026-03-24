お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、23日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。人気芸人を自身の番組に推薦した時のエピソードを語った。

番組VTRでは、今春から東京進出する「セルライトスパ」の2人を特集した。これを受けて、お笑いタレント・なるみは「東京で売れるには何が大事かっていうのを、ちょっと聞きたい」とリクエストした。

「ずっとやってきたやん」と話を向けられた岡村は、「やっぱりちょっと前に言われてたのは、内村（光良）さん」と名前を挙げた。内村本人や内村の番組で「あの人たち面白いね」と話題になると、「バババッと仕事が（増える）」と解説した。

「内村さんが“若手のネタも見たい”っていう人ですから、内村さんにハマったりするのが…」と続けたが、同番組冒頭で、若手芸人と絡む機会がないと話していた岡村は「僕はもう、そういうのはないんで知らないですよ」とあっさり。

とはいえ「初期の頃、（アインシュタインの）稲ちゃんをぐるナイに出したら、（番組側から）“大丈夫ですか？”って言われた」と回想。当時、稲田が東京の番組に出ることが珍しく「“全責任を岡村君が負ってね”って言われた」と打ち明けた。

しかし「そこはもう俺は稲ちゃんが好きやから、全力でイジって」といい、「今やもう、稲ちゃんなんか（明石家）さんまさんに見つかって、さんま軍団に入ってる」と成功を喜んだ。「（セルライトスパの）肥後なんかは、もしかしたらさんまさんが好きかもしれへんし」と期待していた。