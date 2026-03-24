全国トップを切って甲府で桜満開　東京や名古屋も桜見頃に　25日は雨になる所も　夜桜は天気予報チェックを

全国のトップを切って山梨県甲府市の桜が24日、満開になった。

東京や名古屋でも桜が見頃になっているが、あす25日は天気が西から下り坂だ。夜は雨になる所が多いため、夜桜見物は天気が気がかりである。

関東の気温は2〜3度低く

きょう日本列島を覆っていた移動性高気圧が、あす朝には本州の東海上に抜けて、代わって前線を伴った低気圧が九州に近づく。

低気圧はその後、東へと進むため、雨のエリアも東に移動するが、低気圧は列島から離れながら東へ進むため、水不足を解消するほどの雨は降らない。ただ、気圧低下によりいつも頭痛が起きるという方は明日、頭痛に注意してほしい。九州から関東にかけては、低気圧により気圧の低下が予想される。

九州では朝から雨が降り出し、四国や中国地方でも午前中から雨が降り出しそうだ。

午後になると、近畿や東海、北陸の一部で雨が降り始める。

夜になると、関東甲信や東北南部の一部で雨となりそうだ。

気温は晴れる北日本は平年より高めで、4月の暖かさとなる。一方、曇りや雨となる西日本、東日本は平年並みの予想で、九州では平年より低め。関東も今日より2〜3度低くなりそうだ。気温の変化により体調を崩しやすいので注意してほしい。

執筆：三井良浩（フジテレビ気象センター）