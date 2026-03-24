TWICEジヒョ、ブラトップ×ショーパン姿の寝そべりショット公開「圧倒的な美しさ」「まさに女神様」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が3月23日、自身のInstagramを更新。衣装姿の寝そべりショットを公開した。
【写真】29歳人気KPOP美女「セクシーすぎる」反響相次いだ寝そべりショット
ジヒョは「Taipei」とつづり、3月20日〜22日に開催されたワールドツアー「THIS IS FOR」台北公演のオフショットを複数枚投稿。ブルーのホルターネックのブラトップとショートパンツの衣装に身を包み、マイクを手に寝そべるショットでは、ほっそりとした二の腕と美しい脚が際立っている。
また、胸元が大きく開いたミニ丈トップス姿でポーズをとる写真なども載せている。
この投稿は「圧倒的な美しさ」「セクシーすぎる」「神ボディ」「まさに女神様」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳人気KPOP美女「セクシーすぎる」反響相次いだ寝そべりショット
◆ジヒョ、ブラトップ×ショーパン姿の寝そべりショット披露
ジヒョは「Taipei」とつづり、3月20日〜22日に開催されたワールドツアー「THIS IS FOR」台北公演のオフショットを複数枚投稿。ブルーのホルターネックのブラトップとショートパンツの衣装に身を包み、マイクを手に寝そべるショットでは、ほっそりとした二の腕と美しい脚が際立っている。
また、胸元が大きく開いたミニ丈トップス姿でポーズをとる写真なども載せている。
◆ジヒョの投稿に「圧倒的な美しさ」と反響
この投稿は「圧倒的な美しさ」「セクシーすぎる」「神ボディ」「まさに女神様」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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