ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が終わり、米大リーグ（MLB）は3月25日（日本時間26日）に開幕を迎える。WBCベスト8敗退の雪辱を果たしたいメジャーの侍戦士たちは、どんな活躍を見せるのか。

【写真】“世界一”を呼び込むエース投手 ドジャース・山本由伸。ほか“百戦錬磨の不屈の左腕”菊池雄星なども

大谷「二刀流解禁」Xデーは6月？

侍戦士たちの所属チームでの戦いが始まる。イチロー氏でさえ、2009年の大会後に"WBC燃え尽き症候群"でメジャー移籍後初のIL（故障者リスト）入りとなったが、WBCに出場した影響はどのように現われるか。

2023年の前回大会で二刀流としてMVPに輝いた大谷翔平（現ドジャース＝当時エンゼルス）も、同年8月に右肘靭帯損傷が判明。シーズン終了前に離脱して2度目の靭帯修復手術を受けた。

今大会では「球団との約束」で打者に専念したが、シーズンでの「二刀流解禁」に期待が高まる。

「ダイヤモンドバックスとの開幕3連戦（現地時間3月26〜28日）から先発ローテ入りし、二刀流としてフル回転の予定。WBC期間中もライブBPに打撃投手として登板し、侍戦士から次々と三振を奪うなど、投手としての調整を続けてきた」（スポーツ紙デスク）

投手起用の球団方針について、『メジャーリーグ・完全データ選手名鑑』の編著者で、スポーツジャーナリストの友成那智氏はこう指摘する。

「このオフは通常より1か月近く短かったこともあり、開幕から二刀流として無理をさせたくないはず。最終目標は10月のポストシーズンでのローテ入り。6月まで投手を封印し、得点力が落ちた打線をカバーし勝利に貢献する。それが大谷にとって現実的ではないか」

山本由伸「フル回転」菅野「打者天国」の不安

メジャーでは故障リスクが高いとしてWBC帰りの選手を休ませて使うパターンが定着している。

だが、世界一となった昨年、チームで唯一開幕からローテを守り続けた山本由伸（ドジャース）は例外となりそうだ。

「先発投手の故障などでコマ不足となった昨年に続き、今季も序盤から山本への依存度が高くならざるを得ない。仕上がりが順調なだけに不安材料です」（友成氏）

菅野智之（ロッキーズ）は、メジャー2年目を新天地で迎える。

「移籍先のロッキーズは本拠地が標高1600メートルの高地にあり、球がよく飛ぶ"打者天国"の球場として知られる。チームの被本塁打、失点、防御率は30球団ワースト。被本塁打リーグワーストの菅野には最悪の球団といえる」（友成氏）

野手はどうか。昨季キャリアハイの32本塁打、103打点をマークした鈴木誠也（カブス）は一次ラウンドで大活躍したが、準々決勝で負傷した右膝の状態が注視される。ジャーナリストの広尾晃氏が解説する。

「5年契約の最終年。結果を出さないと7月のトレードもある。DHでなく右翼での出場となるが、新たに長期契約を勝ち取るには昨年並みの成績を残す必要がある」

5年契約の4年目を迎える吉田正尚（レッドソックス）は、チーム内にゴールドグラブ賞外野手が3人在籍。「右投手専門のDH」など、昨季に続いて出場機会が限られる見込みだ。

「95マイル（152キロ）程度の速球なら対応力があることがWBCで証明された。評価が上がればトレード先が見つかるかもしれない」（友成氏）

メジャー1年目でのWBC参加となった岡本和真（ブルージェイズ）と村上宗隆（ホワイトソックス）は、チーム内での守備練習や連携プレーができなかったことが不安視されている。

「実戦不足が影響するのは投手より野手。岡本はオープン戦で評価が上がりかけた段階だっただけに、WBC参戦のマイナスを早めに取り戻したいところです」（友成氏）

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2026年4月3日号