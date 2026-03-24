660円でこの発色？激売れ中のカラーリップが正直すごすぎた！40代の縦じわ対策にも
正直、ここまでとは思いませんでした。660円のカラーリップが、激売れしていると聞いて試してみたら、想像以上の発色と使いやすさ。
リップクリームの域を超えた実力を、辛口美容ライターの遠藤幸子が正直にレビューします。
◆カントリー＆ストリームの人気カラーリップに新色登場
今回レビューするのは、「カントリー＆ストリーム リップクリーム CP」の新色「03」。価格は660円（税込）というプチプラながら、既存色01・02が絶好調で、シリーズとして支持を集めているアイテムです。
実はこれまで、「色付きリップクリーム＝若い世代向け」というイメージをどこかで持っていた筆者。発色が物足りなかったり、保湿力が中途半端だったり。大人世代には少し頼りない存在、という先入観があったのです。けれど、今回でその印象は大きく変わりました。
◆リップクリームとは思えない発色
ひと塗りしてまず驚いたのが、発色のよさ。いわゆる「ほんのりとした色付き」ではなく、唇の色の延長線上で自然に血色感を足してくれる絶妙なラズベリーカラーでした。派手すぎず、それでいて顔色がきちんと明るく見えるバランスです。
大人の唇は、乾燥やくすみで血色が失われがち。そんなときに、このカラーリップはちょうどいい存在。頑張っている感が出ないのに、きちんと整って見えます。
また、ほどよい青みと赤みのバランスも絶妙。透け感のある発色で、肌のトーンを問わずに使いやすく、肌が明るく見える印象です。
ナチュラルメイクならこれ1本で十分。バッチリメイクの日はベースとして仕込むと、華やかさとボリュームを足してくれる印象でした。
◆ベタつかないのに、しっとり感が続く
発色だけでなく、使い心地も優秀です。大人の唇は乾燥しやすく、縦ジワも目立ちやすいもの。そのため、色付きリップは大人には少し物足りない、あるいは、カジュアルすぎると感じている方もいるかもしれません。
けれど、実際に使ってみると、その印象は変わりました。ベタつきにくいのにうるおい感が続き、唇のコンディションを整えながら自然な血色をプラスしてくれる感覚です。
◆お直し、ランチ後、ご近所メイクにちょうどいい
ランチ後にメイク直しできないときでも、ほんのり色味が残るので、何も塗っていない唇に戻りにくいのも安心できるポイント。
また、鏡を見ずに手早くメイク直ししなければいけないシーンでも、サッと塗れて失敗しにくいので便利です。夕方肌のくすみが気になってきたときは、リップ前の下地に使うと、血色感をプラスして生き生きとした印象に。
フルメイクをするほどではないけれど、何もしていないのは少し心もとない……。そんなご近所メイクにもぴったりです。軽くベースを整えた肌にこのリップをひと塗りするだけで、顔色が自然に明るく見え、きちんと感が生まれます。
主張しすぎない発色だからこそ、ナチュラルな装いとも相性がよく、浮いて見えないのも大人にはうれしいところ。コンビニやスーパーへのちょっとした外出、子どもの送り迎えなど、近場だけど人に会う日にちょうどいい1本です。
正直、色付きリップを侮っていました。けれど、手軽さときちんと感。そのどちらも欲しい大人世代にこそ、このバランスはちょうどいいと感じました。
◆660円で、この完成度は正直すごい
発色・うるおい感・使いやすさのバランスを考えると、日常使いには十分な1本だと感じます。激売れしているのも納得です。
乾燥や縦ジワが気になる大人の唇にも無理なくなじむアイテムで、手軽さときちんと感の両立が難しい日常に、自然と寄り添ってくれる存在。色付きリップは若い世代向けという印象がありましたが、この1本は大人の唇にもきちんと応えてくれる完成度でした。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_
リップクリームの域を超えた実力を、辛口美容ライターの遠藤幸子が正直にレビューします。
◆カントリー＆ストリームの人気カラーリップに新色登場
今回レビューするのは、「カントリー＆ストリーム リップクリーム CP」の新色「03」。価格は660円（税込）というプチプラながら、既存色01・02が絶好調で、シリーズとして支持を集めているアイテムです。
◆リップクリームとは思えない発色
ひと塗りしてまず驚いたのが、発色のよさ。いわゆる「ほんのりとした色付き」ではなく、唇の色の延長線上で自然に血色感を足してくれる絶妙なラズベリーカラーでした。派手すぎず、それでいて顔色がきちんと明るく見えるバランスです。
大人の唇は、乾燥やくすみで血色が失われがち。そんなときに、このカラーリップはちょうどいい存在。頑張っている感が出ないのに、きちんと整って見えます。
また、ほどよい青みと赤みのバランスも絶妙。透け感のある発色で、肌のトーンを問わずに使いやすく、肌が明るく見える印象です。
ナチュラルメイクならこれ1本で十分。バッチリメイクの日はベースとして仕込むと、華やかさとボリュームを足してくれる印象でした。
◆ベタつかないのに、しっとり感が続く
発色だけでなく、使い心地も優秀です。大人の唇は乾燥しやすく、縦ジワも目立ちやすいもの。そのため、色付きリップは大人には少し物足りない、あるいは、カジュアルすぎると感じている方もいるかもしれません。
けれど、実際に使ってみると、その印象は変わりました。ベタつきにくいのにうるおい感が続き、唇のコンディションを整えながら自然な血色をプラスしてくれる感覚です。
◆お直し、ランチ後、ご近所メイクにちょうどいい
ランチ後にメイク直しできないときでも、ほんのり色味が残るので、何も塗っていない唇に戻りにくいのも安心できるポイント。
また、鏡を見ずに手早くメイク直ししなければいけないシーンでも、サッと塗れて失敗しにくいので便利です。夕方肌のくすみが気になってきたときは、リップ前の下地に使うと、血色感をプラスして生き生きとした印象に。
フルメイクをするほどではないけれど、何もしていないのは少し心もとない……。そんなご近所メイクにもぴったりです。軽くベースを整えた肌にこのリップをひと塗りするだけで、顔色が自然に明るく見え、きちんと感が生まれます。
主張しすぎない発色だからこそ、ナチュラルな装いとも相性がよく、浮いて見えないのも大人にはうれしいところ。コンビニやスーパーへのちょっとした外出、子どもの送り迎えなど、近場だけど人に会う日にちょうどいい1本です。
正直、色付きリップを侮っていました。けれど、手軽さときちんと感。そのどちらも欲しい大人世代にこそ、このバランスはちょうどいいと感じました。
◆660円で、この完成度は正直すごい
発色・うるおい感・使いやすさのバランスを考えると、日常使いには十分な1本だと感じます。激売れしているのも納得です。
乾燥や縦ジワが気になる大人の唇にも無理なくなじむアイテムで、手軽さときちんと感の両立が難しい日常に、自然と寄り添ってくれる存在。色付きリップは若い世代向けという印象がありましたが、この1本は大人の唇にもきちんと応えてくれる完成度でした。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_