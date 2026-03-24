秋篠宮妃紀子さまが2026年3月17日、「結核予防全国大会」などに出席されるため、愛媛県松山市を訪問された。同3月15日には、京都市左京区の平安神宮の創建130年を祝う祭典に、秋篠宮さまとともに出席された。

【写真】紀子さまのツイードのセットアップ全身姿を見る。ほか、悠仁さまと“おそろい”コーデも

どちらも、過去にお召しになっている"リピート"の装いで、同じ一着を大切に着用されている点が印象的だった。

奥行きのあるミックスツイードでさりげない華やかさ

17日、松山市で開かれた研さん集会を視察された際はツイードのセットアップをお召しになり、2023年11月、農林水産祭「実りのフェスティバル」を視察された際や2024年10月、佐賀県の東よか干潟ビジターセンターを訪問された際にも選ばれたものとみられる。

ジャケットの生地は、赤やピンク系の糸を織り込んだ、温かみのあるミックスツイードで、単色にはない奥行きを生み出し、控えめながらも華やかさを感じさせる。

また、襟を排したノーカラー仕様は、顔まわりをすっきりと見せる効果があり、上品な佇まいをより引き立てている。シンプルなデザインだからこそ、素材の美しさが自然と際立つ。

首元はやや開きのあるデザインになっており、詰まりすぎないことで軽やかさを演出。フォーマルさを保ちながらも、抜け感とノーカラーがさりげなく親しみやすい印象を与えている。

甘さを抑えた、知的で凛とした印象のジャケット

15日の式典には、ベージュの装いで臨まれた姿が報じられている。帽子も同系色にすることで、統一感があり、穏やかで品のある雰囲気を生み出している。この装いは、2019年10月の明治神宮ミュージアムの開館式や、2024年4月「第56回愛育班員全国大会」の際にもお召しになっているものとみられる。

ジャケットは切れ込みのないやわらかなカーブの襟で、胸元に向かってややシャープに伸びるデザインになっている。普通のテーラードよりも柔らかく、それでいて丸い襟よりも甘くなりすぎないため、知的で凛とした印象を与える。

また、やわらかく広がる襟元に、縦長のブローチを添えることで、横に広がりがちなラインをすっきりと整えてバランスをとっている。

近年はサステナブルファッションとして、同じ服を長く大切に着るスタイルも注目されている。紀子さまの装いもまた、流行に左右されない上品な定番スタイルとして、多くの人の参考になりそうだ。