アイドルグループ日向坂４６のキャプテン・郄橋未来虹（みくに）が大学卒業を報告し、学校名を初公表した。

「大学を卒業しました！」と題して２４日に公式ブログを更新。「皆さんこんにちは。東京都出身 ２２歳 郄橋未来虹です」と書き出し、「私事ではありますが、先日 大学を卒業いたしました！」と伝えた。

東洋大学の卒業証書を手に記念撮影したはかま姿をアップ。「個人の意志で通わせていただいていたため、公にお話するのは控えていました。私の中では当たり前にあった生活なのですが、いざ皆さんにお伝えするとなると不思議な感覚で、何だかソワソワしてしまいますね」と初公表だという。

「無事に卒業を迎えたため、日頃応援してくださる大切なファンの皆さんにもご報告を！と思い、ブログを書き始めました。とても長くなりますが、ぜひ読んでいただけると嬉（うれ）しいです」と長文を投稿。「進学を決めたのは、きっと皆さんにも訪れるのと同じような、長い人生の中のひとつの選択でした。でもひとつの理由で決めたわけではなくて、語り出したらいくつも理由はあるのだと思います。自分には何もない。自信がない。学校でも、グループ活動でも、高校時代はその想いがとくに強くて。“まだ若いから”と括（くく）ってしまえば楽なのかもしれなかったけれど、自分の思考に、とにかく悩まされていました。将来について、高校の先生方やグループの先輩方、色んな方々と話すうちに、学び続けることで見えてくるものがあるのかもしれない と思い始めました」と大学進学の経緯を明かす。「こういった考え方を持つ私は、きっと、自分の経験でしかこの思考を払拭できないのだろう と思い、進学を決意しました。大変なのは承知の上で、絶対に４年で卒業するという覚悟を持って日々過ごしていました」という。

「もしファンの皆さんが悩んだり、迷ったりしたときに、自分の経験をもとに渡せる言葉が増えるのではないか とか、後輩たちが学業との両立に悩んだときは、共に頑張ったり、必要な言葉をかけられる存在でありたいな とか、自分の考えを述べる機会によって、言葉を紡ぐということや、大勢の前で話す怖さに打ち勝てるようになるかな とか、本当にひとつに限らず、あらゆるものがこの４年間の原動力になっていました」と回顧。「活動のお話もゼミの先生にしか伝えておらず、数少ない友人に助けてもらいながら、ひっそりと通っていました。お仕事で講義をお休みした日は進捗を連絡してくれたり、レジュメやノートの写真を送ってくれたり、友人たちにはたくさん助けてもらいました。ブログ届いているといいな、本当にありがとう！受験期に支えてくださった高校の先生方、今も気にかけてくれる友人たち。心が折れかけた私に、何度も手を差し伸べてくださったこと、ずっと忘れていません。無事に卒業できました と、当時お世話になった方々に届くことを願っています」と周囲の支えに感謝した。

日向坂４６のスタッフにも支えられたという。「リハーサルに出られないときは、私のポジションに入ってくださったり、全体が終わってからも補講を組んでくださったダンサーの皆さんにも、とても感謝しています！お仕事から大学へ向かうとき『いってらっしゃい！』と送り出してくれる、大学終わりにお仕事に行くと『お疲れさま！』と迎えてくれる、温かい環境に身を置いているのだと日々実感した４年間でした」と振り返る。「坂道研修生として、日向坂４６として、約７年ほど、アイドル活動と学業 常に隣り合わせで活動していました。何かしらの提出期限が頭の片隅にあることも、眠い目をこすりながら課題に取り組む夜も、パソコンやノートを入れた重いカバンを持つ日も、いざ来なくなると寂しいものですが、今は 頑張った！やり切った！という晴れやかな気持ちです」と心境をつづった。

ネット上ではねぎらう声が殺到。「ひえ〜みくにんも大学行ってたのかあ〜卒業を待って発表するところは、みくにんらしい…卒業おめでとう」「ストレートで卒業かそりゃ本当にすごい」「４年間での卒業すごい。さすがキャプテンです」「多忙な中での大学卒業。本当に尊敬しかないです」「アイドルしながら大学卒業ってすごすぎる」「え？みくにんあの忙しさで大学行ってたの？！キャプテンしながら大学ちゃんと卒業してて偉すぎる」「あれだけ多忙な生活でキャプテンも務められて」と感心し祝福した。