元タレント・坂口杏里容疑者を現行犯逮捕 サンドイッチ1個を万引きの疑い
東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ１個を万引したとして、警視庁高尾署が17日、窃盗の疑いで元タレントの坂口杏里容疑者（35）を現行犯逮捕していたことが24日、分かった。同日に共同通信が報じた。
【写真】全顔整形Before→Afterの写真で報告した坂口杏里容疑者
捜査関係者によると、逮捕容疑は17日午後、八王子市のコンビニでサンドイッチ１個を盗んだ疑い。容疑を認めているという。店員が坂口容疑者を取り押さえ、署員に引き渡した。
坂口は2013年3月に亡くなった俳優・坂口良子さん（享年57）の長女。08年に芸能活動を始め、バラエティーなどで活躍。16年10月には“ANRI”名でセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を発表していた。
（情報提供：共同通信社）
【写真】全顔整形Before→Afterの写真で報告した坂口杏里容疑者
捜査関係者によると、逮捕容疑は17日午後、八王子市のコンビニでサンドイッチ１個を盗んだ疑い。容疑を認めているという。店員が坂口容疑者を取り押さえ、署員に引き渡した。
坂口は2013年3月に亡くなった俳優・坂口良子さん（享年57）の長女。08年に芸能活動を始め、バラエティーなどで活躍。16年10月には“ANRI”名でセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を発表していた。
（情報提供：共同通信社）