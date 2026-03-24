fav meの公式X（旧Twitter）が、3月22日に行われた『PEAK SPOT JOIN Vol. 6- 東名阪PEAK SPOT TOUR -』より、新曲「Eye to eye！」のライブ映像を即出し公開した。

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同イベントは、ASOBISYSTEMがプロデュースするアイドルプロジェクト・PEAK SPOTに所属するfav me、Toi Toi Toi、log youの3組による初の東名阪ツアー。本映像が収録された最終日となる東京公演は、チケット完売。ライブの模様がABEMAで生中継されるなど、多くの注目を集めるなか、fav meは「あの空はずっとキミの色」「ギュッてきて！」「Eye to eye！」「シンデレラブ」「すきなんかじゃ…にゃい！」「あの時、キミが好きだった」の6曲をパフォーマンスした。

コメントでは「ノリがよくて最高にすきです」「新曲めちゃ可愛いかも」「カメラさん撮影うますぎるね、ライブの映像じゃないみたい」などの声が集まっている。

（文=本 手）