「トトロに傘さしてあげたよ」 ルーキーの倉林紅が宮崎へ、大会を前にのんびりリラックス
昨年のプロテストに合格したルーキーの倉林紅が自身のインスタグラムを更新。27日に開幕する「アクサレディス」参戦のため宮崎入りしたことを投稿した。
【写真】大きなトトロと相合傘？ 倉林紅のリラックスタイム
「宮崎到着！！」「トトロに傘さしてあげたよ」と楽しそうに記すと、大きなトトロと一緒に撮った写真を公開した。2枚目はバス停に並ぶサツキと妹のメイ、トトロのもとへ猫バスがやってきたシーンが描かれているシャッターの前で撮った写真。倉林はサツキと仲良く手を繋いでいる。ここは宮崎県日南市にある建設会社の敷地内にあり、ジブリファンには「富士のトトロ」として知られる新しい観光スポットだ。倉林が手にする映画と同じ赤い傘も所有者の好意で常備されているものとのこと。大会前にリラックスタイムを過ごした倉林。「宮崎はあったかくていい天気 試合も晴れてほしいな」と、本番も好天に恵まれることを期待していた。倉林は3度目の挑戦となった昨年のプロテストに単独4位で合格。その後のファイナルQTでは並みいる先輩プロを抑えて1位でフィニッシュし、今季前半戦の出場権を獲得した。開幕戦こそ予選落ちを喫してしまったが、先週の「Vポイント×SMBCレディス」では41位タイに入り、初めてツアーで賞金を獲得している。投稿を見たファンは「今週も頑張ってください」「楽しい気分でGO GO 紅ちゃん」「トトロのご利益がありますように・・・ヴァオ〜〜〜」などとコメント。ツアー3戦目での上位進出、そして優勝争いに加わることを期待していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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