惜しいパッティング動画の12連発！ 耐えるゴルフを強いられた勝みなみ「でも、それもゴルフ」
勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。勝にとっては米国本土での今季初戦「フォーティネット・ファウンダースカップ」だったが、カットラインに2打届かず無念の予選落ちだったことを振り返った。
【動画】深いラフからの脱出に失敗！ 勝みなみ痛恨のシーン
「ショットはここ数年でも特に良く、試合でどうなるか楽しみにしていました」「本人もきっと同じ気持ちだったと思います」と大会に臨んだ。その言葉の通り、初日は数多くパーオンを重ねてきたものの、バーディパットがなかなか決まらずの1オーバー。2日目もショットの好調は続いた。1番ホールではピンをかすめるスーパーショットからのバーディ奪取。しかし「流れに乗れると思った矢先、2番でまさかのトリ…」を叩いてしまった。完璧なティショットだったが、バンカー淵の深いラフへコロがり込む不運。そこから一発で出すことができず、悔しい結果となってしまった。「なんでこんなところに深いラフが…」と、帯同キャディーも怒るほどだったというが、「でも、それもゴルフ」「その後もショットは悪くなかったものの、最後まで流れを掴めませんでした」。本大会は不本意な結果に終わってしまったが、母親は「今シーズンはまだ始まったばかりなので、これまで同様に前を向いて突き進んで欲しいです」と、勝の背中を力強く後押ししていた。投稿では14本の動画が公開されたが、そのうち12本は惜しくもカップインを逃したパッティングのシーン。これを見ても勝が2日間、耐えるゴルフを続けてきたことがうかがえる。またバンカー脇の深いラフからの脱出に失敗してしまった痛恨のシーンも公開した。この投稿を見たファンからは「パターの神様と気が合わなかったみたいですね」「そうそう、まだ始まったばかり、応援しています」「今シーズンこそ優勝 期待しています」など、温かい声援が送られていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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