ドル円１５８．６５近辺、ユーロドル１．１５９０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は158.65近辺、ユーロドルは1.1590近辺で推移している。きょうはドル買いの動きが優勢になっており、ドル円は早朝の158.28付近を安値に買われている。東京午後には高値を158.79付近に伸ばした。ユーロドルは東京早朝の1.1618付近を高値に売られ、東京午後には安値を1.1576付近に更新している。現在はやや調整が入っているが、引き続き本日のドル高圏で推移している。中東情勢について、米国・イスラエルとイランとの合意期待が広がりつつも、現実には双方が周辺地域を巻き込んだ報復の応酬を続けている状況だ。



USD/JPY 158.62 EUR/USD 1.1590

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