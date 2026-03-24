チョコプラ、忖度ナシで食レポのはずが… 0秒で商品が登場し苦笑い「事前に打ち合わせをしているスピード」
お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が24日、都内で行われた日清食品『完全メシ』フルラインアップ 戦力発表会に参加した。
【動画】チョコプラ、財津啓司からの指令で忖度なしの食レポに挑戦も苦笑い「打ち合わせしてるスピードですよね？」
2人は「完全に忖度ナシ」という食レポを行うことに。「打ち合わせも1つもしてない」と2人は宣言した。ステージに振るラインアップされた商品の中から食べたいものを択ぶことに。小ボケをはさみながら「どん兵衛 カレーうどん」を長田、「汁なしカップヌードル」を松尾が指定した。「カレーうどん」はお湯をいれて5分、「汁なしカップヌードル」はお湯を入れて5分に加えて湯切りも必要だったが0秒で用意が終わったという“奇跡”が。驚くふりをしながら長田は「事前に打ち合わせをしているスピード」と苦笑いし、松尾も「完全な段取り」とぶっちゃけ。そして長田は「完全にうまい」と話し、松尾も「完全に好きな味」と舌鼓を打っていた。
そして新商品の「チョコクリームパン」「カレーパン」なども実食。「完全じゃん」と“完全”というワードに完全に頼り切った食レポを実施。また、「アースパン」や「マザーパン」という新名称も勝手に口にしていた。さらに「デニーズ」とのコラボ商品も食べ、長田は「完全に吉祥寺のデニーズの味だ」とアピール。ジェラートを食べた松尾は「完全にジェラート」と驚きながら「今、安全になったかも」と“完全の向こう側”に行ったという。長田もジェラートを食べると「ジェラートン！」と美味しすぎて感想が吉本興業の芸人になっていた。
新商品は、パン、ジェラート、デニーズコラボとなる。長田ふんする“ビジネスコンディショナー”財津啓司からのメッセージ動画も到着。「全方位型サティスファクション」と完全メシをPRしていた。
【動画】チョコプラ、財津啓司からの指令で忖度なしの食レポに挑戦も苦笑い「打ち合わせしてるスピードですよね？」
2人は「完全に忖度ナシ」という食レポを行うことに。「打ち合わせも1つもしてない」と2人は宣言した。ステージに振るラインアップされた商品の中から食べたいものを択ぶことに。小ボケをはさみながら「どん兵衛 カレーうどん」を長田、「汁なしカップヌードル」を松尾が指定した。「カレーうどん」はお湯をいれて5分、「汁なしカップヌードル」はお湯を入れて5分に加えて湯切りも必要だったが0秒で用意が終わったという“奇跡”が。驚くふりをしながら長田は「事前に打ち合わせをしているスピード」と苦笑いし、松尾も「完全な段取り」とぶっちゃけ。そして長田は「完全にうまい」と話し、松尾も「完全に好きな味」と舌鼓を打っていた。
新商品は、パン、ジェラート、デニーズコラボとなる。長田ふんする“ビジネスコンディショナー”財津啓司からのメッセージ動画も到着。「全方位型サティスファクション」と完全メシをPRしていた。