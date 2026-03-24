オダギリジョー、ミドル男性のニオイ変化描く ルシードの新CMに出演
俳優のオダギリジョーが出演する「ルシード 薬用デオドラントボディウォッシュ」の新CMがきょう24日から公開された。ルシードのアンバサダーであるオダギリがミドル男性のニオイ変化を象徴的に描く。
【写真】かっこよすぎ…！モノクロのオダギリジョー
CMの舞台は、荘厳な回廊に佇むオダギリのそばを、たくさんの男性たちが歩いてゆく不思議な世界。真っ白な空間のなか、一定のテンポで歩く人々をじっと見つめるオダギリ。男性たちが「40」のオブジェが埋め込まれたボーダーラインを踏み越えると、その体から黒いモヤのようなものが現れていることに気が付く。モヤの正体は40歳から現れる特有のニオイ。上質な世界観を表現しながら、ニオイケアの必要性を伝える。
【写真】かっこよすぎ…！モノクロのオダギリジョー
CMの舞台は、荘厳な回廊に佇むオダギリのそばを、たくさんの男性たちが歩いてゆく不思議な世界。真っ白な空間のなか、一定のテンポで歩く人々をじっと見つめるオダギリ。男性たちが「40」のオブジェが埋め込まれたボーダーラインを踏み越えると、その体から黒いモヤのようなものが現れていることに気が付く。モヤの正体は40歳から現れる特有のニオイ。上質な世界観を表現しながら、ニオイケアの必要性を伝える。