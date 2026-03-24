リニューアルが進むJR新潟駅。駅前では「万代広場」の整備工事が進められていますが、4月1日から、万代口正面で一部施設の供用が開始されます。

◆ペデストリアンデッキ、多目的トイレなど4月1日供用開始

4月1日に供用開始となるのは、万代広場に新設される多目的トイレと、ペデストリアンデッキなどです。



新たな交番と隣合わせとなるのがトイレです。男女別個室のほか、バリアフリー、多目的個室からなる公共トイレで、赤ちゃんのおむつ替えコーナーも男女それぞれのトイレに設置されます。





◆広場内のイベントスペースは一部が4月に供用開始へ

いまのところ駅正面から2階の改札へ行くには、バスターミナル側または西側の階段やエスカレーターを利用しなければなりませんが、ペデストリアンデッキの完成によって、4月1日からは東改札から、万代広場側のペデストリアンデッキへ出られるようになります。大屋根下のエスカレーターはことし9月に完成の見込みということです。万代広場側に設置される東側と西側の階段についても4月1日から供用開始となります。また駅正面とその東西には新たに3基のエレベーターが新設され、4月1日の供用開始となります。この完成により新潟駅は万代口と南口でエレベーター全7基が稼働することになります。このほか現在は駅東側にある「新潟駅前交番」が、「万代交番」と統合され、4月に新たな「新潟駅前交番」として万代広場の西エリアに開設されます。

現在のタクシープールがことし2月に供用開始となるまで使われていた、駅前の旧タクシー乗り場付近は、イベントスペースとして整備が進められています。



新潟駅の吹き抜け広場「ガタリウム」側に近いイベントスペースは、一部がことし4月にオープン予定で、その後、6月に新たなイベントスペースが完成する予定ということです。

◆一般送迎用駐車場と中央エリアの植栽は2027年春の完成予定

新潟市の計画では、送迎用の一般駐車場や広場中央部の植栽エリアについては2027年春に完成を目指していて、駅前広場の全面供用に向け整備を進めるとしています。

