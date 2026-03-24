２４日の債券市場で、先物中心限月６月限は３営業日ぶりに反発。２３日の原油先物相場が下落したことでインフレ懸念が和らぐなか、朝方には一時１３１円１２銭まで上伸した。



トランプ米大統領は２３日、自身のＳＮＳに「現在進行中の協議が成功することを条件に、イランの発電所とエネルギーインフラに対するあらゆる攻撃を５日間延期するよう国防総省に指示した」と投稿。これを受けて同日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が下落し、物価の上振れリスクが後退するとの思惑から米長期債相場が反発（金利は低下）したことが円債の追い風となった。また、総務省が朝方発表した２月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回り、日銀が利上げを急ぐ必要性が乏しくなるとの見方が広がったことも相場を押し上げる要因となった。ただ、イランのファルス通信は「トランプ米大統領と直接的にも間接的にも協議していない」と報じるなど中東情勢を巡る不透明感は残ったままで、この日の時間外取引で米原油先物や米長期金利が上昇に転じたことが重荷。財務省が実施した４０年債入札の応札倍率が２．５４倍（前回は２．７６倍）と弱めの結果となったことも影響し、午後１時３０分ごろには１３０円９１銭まで伸び悩む場面があった。



先物６月限の終値は、前日比２２銭高の１３１円０１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．０４０％低い２．２６５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS