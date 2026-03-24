5月29日に公開されるダコタ・ジョンソン主演映画『マテリアリスト 結婚の条件』の特別映像と新写真が公開された。

参考：ダコタ・ジョンソン主演『マテリアリスト 結婚の条件』ポスター＆本予告 公開日は5月29日に

『パスト ライブス／再会』のセリーヌ・ソンが監督を務めた本作は、ニューヨークを舞台に現代の婚活市場と男女の三角関係を描くラブストーリー。

最先端の街ニューヨークでは、婚活も日々進化を遂げている。クライアントの理想や条件をマッチングさせ、ベストパートナーを見つけ出す結婚相談所が大流行。そんな現代の婚活市場を舞台に、凄腕と大人気のマッチメーカーが、結婚相手として最高なリッチで優しい彼と、大好きだった売れない俳優の元恋人との間で揺れる姿を描く。

『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』などのジョンソンが演じるのは、ニューヨークの結婚相談所でマッチメーカーとして働くルーシー。彼女はクライアントの高い理想や細かい条件をマッチングさせる婚活のプロだ。しかし、ルーシー自身は“恋愛”を感情だけでなく“資産価値”でも冷静に判断するマテリアリスト（＝物質主義者）、仕事一筋で独女を貫いている。

ジョンソン演じるルーシーの元恋人で、バイトをしながら夢を追い続ける売れない俳優のジョン役を『キャプテン・アメリカ』シリーズのクリス・エヴァンス、ルーシーが出会うリッチで優しい投資家・ハリー役を『エディントンへようこそ』のペドロ・パスカルがそれぞれ演じ、理想と現実に揺れる三角関係が映し出される。

公開されたのは、セリーヌ・ソン監督と、ジョンソン、エヴァンス、パスカルが本作の魅力を語る特別映像。実は10年ほど前、本作の主人公・ルーシーと同じく、ニューヨークの結婚相談所でマッチメーカーとして働いていたセリーヌ・ソン。劇中、ルーシーとクライアントの面談シーンでは、恋愛感情の前に年齢や年収、身長、BMI（肥満度指標）といった数字をベースにした相手への“物質主義的要求”を平然と語るクライアントたちのシニカルでユーモアをも感じる姿を描いているが、本作における現代の恋愛と結婚の矛盾についての赤裸々な考察は、監督の実体験から着想を得ている。「恋愛がしたいはずなのに、数字で相手の価値を測ってしまうから、どうしても矛盾が生じる」と、鋭い洞察力から感じた経験を落とし込み、誰と一緒にこれからの人生を歩むかという、最も厄介で普遍的な問題を描く、新たなラブストーリーに挑んだ。そして、「今の時代の観客に向けて作った。現代の恋愛というテーマは映画で語る価値がある」と本作への自信を覗かせる。

さらに、主演のジョンソンは「ラブストーリーに新たな魅力とニュアンスを与えている。うっとりするほどいい脚本」と監督への絶大な信頼を寄せる笑顔を見せ、主人公が出会う結婚相手として完璧な大富豪・ハリー役のパスカルは「ラブストーリーの定義を覆して、誰もが共感できる人物像をとらえている」と監督の手腕を絶賛。また、主人公の元カレ・ジョン役のエヴァンスは「頭に従うべきか、それとも心に従うべきか。安心か安定か」と物質主義的考え方を持つ現代人にも共通する登場人物たちのリアルな姿が描かれていることを明かした。

あわせて公開されたメイキング写真では、監督の前作『パスト ライブス／再会』のワンシーンを彷彿とさせるような、NYのお洒落なマンションの前でセリーヌ・ソン監督と話すエヴァンスの姿や、監督が真剣にモニターを見つめる姿が写し出されている。また、新場面写真には、ルーシーが勤める結婚相談所でのカップル成立パーティの様子が切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）