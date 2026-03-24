日本ガイシ <5333> [東証Ｐ] が3月24日大引け後(15:40)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の76円→80円(前期は60円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様の利益を重視し、持続的な企業価値の向上と利益還元を、経営の最重要政策の一つとして位置づけております。 配当金につきましては、事業リスクの変化に応じた純資産管理に加え、３年程度の期間業績（ ROE）との連動も考慮し、純資産配当率３％及び連結配当性向30％程度を中期的な目処として、さらにはキャッシュ・フローの見通し等も勘案して配分することとしております。 当社の当期業績は、2026 年１月29 日に「2026 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 」で発表した通り、エンバイロメント事業やデジタルソサエティ事業の業績が堅調で2025 年10 月31 日に発表した2026 年３月期通期業績予想に対し順調な進捗となっております。地政学的な情勢悪化で事業を取り巻く環境は難しさを増しておりますが、足元までの業況も底堅く推移していることから、期末配当金予想を前回予想より１株あたり４円増配の42 円（通期80 円）に修正することといたしました。 なお、本件は2026 年６月下旬開催予定の当社第160 期定時株主総会に付議する予定です。

