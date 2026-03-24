現役引退する柔道の出口クリスタ選手と出口ケリー選手の姉妹に同じ所属のアスリートらがコメントでねぎらいました。

24日に行われた現役引退会見。日本生命に共に所属する出口姉妹。パリ五輪ではカナダ人の父の母国代表でそろって出場。姉のクリスタ選手は女子57キロ級で金メダルを獲得しました。

そんな二人に同じく日本生命所属の陸上の桐生祥秀選手と卓球の早田ひな選手がビデオメッセージを送りました。

桐生選手は「出口クリスタさん、ケリーさん現役生活本当にお疲れさまでした。競技は違いますが、同じTeam 日本生命の一員としてオリンピックに向けて競技している姿、僕自身も刺激をもらいました。そしてパリオリンピックでは2人と一緒に出場し、同じ場所で戦えたこととてもうれしく思っています。今後は柔道家として新しいステージに進まれると聞いています。これまでの経験をいかして、次のステージでも大活躍して下さい」とコメント。

早田選手は「現役生活、本当にお疲れさまでした。Tリーグ甲府開催の際には会場まで応援に来ていただきありがとうございました。競技は違いますが同じ日本生命所属として、その後のオリンピック報告会でも再びお会いできてとてもうれしく感じました。これからは日本生命のアンバサダーとして柔道の普及、啓もう活動を積極的に展開されるとのことでお二人の新たな挑戦を心から応援しています。競技で培われた強さや優しさがきっと多くの方々の力になるはずです。これからの挑戦がますます素晴らしいものになることを祈っております」と思い出を交えながらねぎらいました。