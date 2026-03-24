庄司浩平『余命3ヶ月のサレ夫』出演決定「かなりドロドロとした作品」
俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15 4月24日スタート）に、俳優の庄司浩平が出演することが発表された。
【写真】「あかん」「似合いすぎる」爽やかな黒髪＆短髪でファンミーティングに登場した庄司浩平
国内累計１億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
本作の主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲）。家庭でも進んで家事や息子の世話をする家族思いの優等生夫である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまう。絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井）の不倫が発覚。葵はその事実を受け入れられず、妻を信じ続ける。
一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人が。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。するとこれまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいく。
庄司は本作で公私ともに葵を支える重要なキャラクター・岩崎一樹を演じる。『魔進戦隊キラメイジャー』（2020〜2021年）で俳優デビューした庄司は、その後『仮面ライダーガヴ』（2024〜2025年）で2度目のヒーローを演じ、注目を集めた。また、数々の話題作に出演を続ける中、ドラマ『40までにしたい10のこと』（2025年）の繊細な演技で話題となった。
そんな庄司が、本作では大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部で葵のもとで働く考えすぎ弟系後輩に。岩崎は、葵から病気のことを告げられ、大きなショックを受けながらも、闘病しながら働く彼をサポートしていく決意を固める。しかしそんな矢先、偶然葵の妻・美月の不倫まで知ることになる。
■庄司浩平（岩崎一樹・役）コメント
今回、かなりドロドロとした作品に出演させていただきますが、外側から“どうにかしてあげたい”という気持ちでサポートする、爽やかな役割でいられることが非常にうれしいです。絶対に白洲さん演じる葵をどうにかしてあげたいと思います（笑）。
僕が演じる岩崎は、体はデカいんですが（笑）、非常にかわいらしい部分が多く、優しい人物です。岩崎には優しすぎるがゆえの直情的な部分があるというか、わりと思ったことが顔や行動にパッと出るタイプなんです。そこが彼のいいところでもあり、未熟な部分でもあると思いますので、頼れる先輩・葵と直情的な後輩・岩崎のキャラクターの違いもお見せできたら…！
このドラマでは、とにかく葵がかわいそうなんです…。僕も岩崎と同じようにそう思っていますし、視聴者の皆さんもきっとそう感じると思います。そんな状況の中で、岩崎をはじめとする周りの人たちがどんな風に葵をサポートしていくのか、葵自身がどんな風に自分の環境を変えていくのかを楽しみにしていただければ…。そして葵を支える岩崎の人間としての成長も見届けていただけたらうれしいです。
さらに桜井さん演じる美月が、極悪非道で“まっすぐ悪”なんです！そういった面でもきっと楽しんでいただけると思いますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。
【写真】「あかん」「似合いすぎる」爽やかな黒髪＆短髪でファンミーティングに登場した庄司浩平
国内累計１億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人が。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。するとこれまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいく。
庄司は本作で公私ともに葵を支える重要なキャラクター・岩崎一樹を演じる。『魔進戦隊キラメイジャー』（2020〜2021年）で俳優デビューした庄司は、その後『仮面ライダーガヴ』（2024〜2025年）で2度目のヒーローを演じ、注目を集めた。また、数々の話題作に出演を続ける中、ドラマ『40までにしたい10のこと』（2025年）の繊細な演技で話題となった。
そんな庄司が、本作では大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部で葵のもとで働く考えすぎ弟系後輩に。岩崎は、葵から病気のことを告げられ、大きなショックを受けながらも、闘病しながら働く彼をサポートしていく決意を固める。しかしそんな矢先、偶然葵の妻・美月の不倫まで知ることになる。
■庄司浩平（岩崎一樹・役）コメント
今回、かなりドロドロとした作品に出演させていただきますが、外側から“どうにかしてあげたい”という気持ちでサポートする、爽やかな役割でいられることが非常にうれしいです。絶対に白洲さん演じる葵をどうにかしてあげたいと思います（笑）。
僕が演じる岩崎は、体はデカいんですが（笑）、非常にかわいらしい部分が多く、優しい人物です。岩崎には優しすぎるがゆえの直情的な部分があるというか、わりと思ったことが顔や行動にパッと出るタイプなんです。そこが彼のいいところでもあり、未熟な部分でもあると思いますので、頼れる先輩・葵と直情的な後輩・岩崎のキャラクターの違いもお見せできたら…！
このドラマでは、とにかく葵がかわいそうなんです…。僕も岩崎と同じようにそう思っていますし、視聴者の皆さんもきっとそう感じると思います。そんな状況の中で、岩崎をはじめとする周りの人たちがどんな風に葵をサポートしていくのか、葵自身がどんな風に自分の環境を変えていくのかを楽しみにしていただければ…。そして葵を支える岩崎の人間としての成長も見届けていただけたらうれしいです。
さらに桜井さん演じる美月が、極悪非道で“まっすぐ悪”なんです！そういった面でもきっと楽しんでいただけると思いますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。