労働人口減少や作業員の安全性確保で活用探る

ＪＲ西日本のグループ会社「ジェイアール西日本商事」（大阪府吹田市）は２３日、ホテルグランヴィア広島サウスゲート（広島市南区）で、高層階の客室の窓をドローンで清掃する実証実験を行った。

同社は、労働人口の減少や作業員の安全性確保などの観点からドローン活用の可能性を探っている。（小山舞）

高圧洗浄ノズルを搭載したドローン（長さ９８センチ、幅７６センチ、高さ４８センチ）が、ホテルグランヴィア広島サウスゲート８階から飛び立つと、１５階（地上約７０メートル）の客室の窓に付着していた鳥のフンに高圧の水を噴射した。２０分ほど窓に水を当て続け、汚れを落とした。清掃は２１階（同約９０メートル）の客室の窓でも行われた。

ホテルはＪＲ広島駅に整備された複合ビルの一部に昨年３月、開業。９〜２１階に客室が設けられている。

今回の実証実験では、ドローンによる洗浄の仕上がりやホテルの利用客に対する影響を検証するために実施。ドローンスクールの運営などに携わる「ＴＲＩＰＬＥ７」（東京都渋谷区）が機材の提供や操縦を担った。操縦担当者らは、小型のカメラを装着した小型ドローンも同時に飛ばし、窓の汚れの位置やできばえを細かく確認した。

実証実験は、ホテルからの相談を受けて実現した。ホテルの永田浩一副支配人（４８）は「鳥のフンが窓に付くと、眺望が損なわれ、部屋を客室として使えなくなる。清掃が終わるまで、空室ができてしまうことに困っていた」と打ち明けた。

ホテルなどによると、外からの窓の清掃はこれまでに１度行い、その際は、屋上からつり下げたゴンドラに２人が乗り込み、５日がかりで窓を拭いたという。

一方、ジェイアール西日本商事は２０２４年に社内にドローンチームを作り、ビジネスへの活用を検討してきた。

昨年１２月には、災害などで人力や車両での荷物の運搬が困難な状況を想定し、ドローンで物資を届ける実証実験を福井県の北陸新幹線の沿線で行った。

同チーム主任の喜多山真さん（３２）は「都市部のビルなど高所での清掃作業は、作業員の安全やコストなど課題が多い。ドローンの技術を生かせる場だと思った」と話した。

実証実験では、窓に付いた目立つ塊は洗い流せたが、うっすらと汚れが残る場所もあり、実用化に向けた課題が見えてきた。

ジェイアール西日本商事の石原卓也常務取締役（５９）は「ドローンを安全に飛行させることはできた。汚れを落とすことについてはまだまだ勉強する余地がある」と述べた。